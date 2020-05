Coronavirus: Fast 40 Prozent der Berliner haben Angst vor Ansteckung

Berlin. Viele Berliner fürchten sich vor einer Infektion mit dem Corona-Virus. 38 Prozent der Bürger gaben an, sie machten sich „sehr große“ oder „große“ Sorgen, dass sie selbst oder Familienmitglieder sich anstecken könnten. 39 Prozent verspüren eine „weniger große Sorge“, nur wenig Sorge machen sich 23 Prozent.

Der Berlin Trend von Infratest dimap im Auftrag der Berliner Morgenpost und der RBB-Abendschau belegt, dass die Gefühlslage in Bezug auf die gesundheitlichen Risiken durch alle Gruppen der Bevölkerung recht ähnlich ist. So liegen sowohl die jüngeren Menschen unter 39 Jahren als auch die zur Risikogruppe zählenden Älteren über 65 Jahren ziemlich genau auf den Durchschnittswerten.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus: Frauen sind ängstlicher

Einzige Auffälligkeit: Frauen sind generell ängstlicher. 41 Prozent der weiblichen Befragten gaben an, sich große oder sehr große Sorgen vor einer Infektion mit Covid-19 zu machen. Unter den männlichen Teilnehmern der Studie waren es 35 Prozent. Für die repräsentative Studie wurden vom 22. bis 25. April 1002 wahlberechtigte Berliner befragt.

Wie groß ist wegen des Corona-Ausbruchs Ihre Sorge, dass...

Foto: HS Aßmann / BM Infografik

Grafik vergrößern

Dass die Krise ihre wirtschaftliche Lage verschlechtern könnte, befürchtet hingegen nur eine Minderheit der Befragten. Für 22 Prozent ist diese Sorge groß oder sehr groß. Als weniger groß ordnen 39 Prozent ihre Ängste vor Jobverlust oder geschäftlichen Verlusten ein. Aus Sicht von 23 Prozent sind diese Sorgen klein.

Ökonomische Auswirkungen: Junge Menschen machen sich große Sorgen

Was die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise betrifft, zeigt der Berlin Trend jedoch deutliche Unterschiede. Die Jungen zwischen 18 und 39 machen sich zu 28 Prozent große oder sehr große Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft. Von den Älteren über 65 sagten das nur zwölf Prozent. Dafür bezeichnen in der Altersgruppe, die sich überwiegend aus Rentnern und Pensionären zusammensetzt, 62 Prozent ihre Angst vor persönlichen wirtschaftlichen Schäden aus der Krise als „klein“.

Auch unter den weniger hoch gebildeten Berlinern scheint die Sorge vor ökonomischen Nachteilen weniger ausgeprägt zu sein als unter den höher Gebildeten. 52 Prozent der Befragten mit Volksschulabschluss bezeichneten ihre Sorgen als „klein“. Im mittleren Niveau, also mit Realschulabschluss, sind nur 40 Prozent derart gelassen. Unter Abiturienten ist die Zuversicht wieder etwas größer (47 Prozent).

Lesen Sie auch: Berlins CDU in der Corona-Krise stärkste Partei

In den politischen Lagern ist unter den FDP-Anhängern, zu denen traditionell viele Selbstständige und Unternehmer gehören, die Sorge vor wirtschaftlichen Schäden für sie persönlich am größten. 27 Prozent machen sich mindestens große Sorgen. Bei den AfD-Wählern sind es 25 Prozent.

In den Reihen der Sympathisanten der anderen Parteien sind die Menschen deutlich weniger beunruhigt. Bei der CDU, die einen hohen Anteil älterer Wähler hat, sind es 16 Prozent. Bei den Linken sind es 18, bei der SPD 20 und bei den Grünen 21 Prozent, die mit Angst vor ökonomischem Abstieg in die Zukunft schauen. Unter den Anhängern der Linken ist der Anteil derjenigen, die sich allenfalls kleine Sorgen machen, mit 56 Prozent am höchsten. Im Lager der FDP sehen das nur 30 Prozent so, die anderen liegen um die 40 Prozent.

Eingeschränkte Bürgerrechte: Bürger halten es für vertretbar

Die Bürgerrechte in der Pandemie einzuschränken, halten vier von fünf Bürgern für vertretbar. 82 Prozent gaben an, es sei angemessen, im Kampf gegen das Virus das Demonstrationsrecht und die Reisefreiheit einzuschränken und Gottesdienste zu untersagen. 16 Prozent der Befragten sehen das anders.

Lesen Sie auch: Berlin Trend - Mehrheit der Berliner für Mundschutz-Pflicht

Diese Kritiker sind unter den Sympathisanten von AfD und FDP mit 36 beziehungsweise 34 Prozent besonders stark vertreten. Allerdings finden sich auch in diesen politischen Lagern deutliche Mehrheiten, die die Eingriffe des Staates in Freiheitsrechte in der gegenwärtigen Situation für vertretbar halten.

Unter den Wählern der Linken halten 17 Prozent die Beschränkungen für unangemessen. Bei den anderen Parteien liegen die Werte zwischen acht Prozent bei SPD und CDU und elf Prozent bei den Grünen. Die besser gebildeten lehnen die Einschränkungen der Bürgerrechte etwas häufiger ab (19 Prozent) als diejenigen mit niedrigem Schulabschluss (10 Prozent). Unter Männern (19 Prozent) ist diese Einschätzung ausgeprägter als unter Frauen (12 Prozent). Die Politik der Regierungen in Land und Bund gegen die Corona-Krise heißen wie berichtet die meisten Berliner im Grundsatz gut. Die Lockerungen gehen nur jedem zehnten Befragten nicht weit genug, während deutlich mehr die Öffnungen für zu weitreichend halten.