Woidke übergibt Präsentkorb an Alltagshelden

Cottbus. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Freitag einen Korb mit märkischen Spezialitäten an eine Mitarbeiterin eines Labors in Cottbus überreicht, das Corona-Tests durchführt. Die Übergabe am Tag der Arbeit sei der Abschluss der "Alltagshelden-Aktion" des Brandenburger Landesmarketings, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Seit dem 22. April wurden mehr als 50 Präsentkorbe an Brandenburgerinnen und Brandenburger verteilt, die sich während der Corona-Pandemie für ihre Mitmenschen einsetzen. Die Bürger hatten über das Internet mehr als 400 Vorschläge gemacht, wer ein Danke-Korb bekommen sollte. "Die Aktion hat gezeigt: Brandenburg steht zusammen. Wir können uns aufeinander verlassen", sagte Woidke.