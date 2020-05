Museen Georg Kolbe Museum öffnet am 11. Mai

Berlin. Das Georg Kolbe Museum in Berlin-Westend öffnet ab dem 11. Mai wieder für Besucher. Das Museum werde täglich von 10 bis 18 Uhr öffnen, Führungen seien vorerst nicht möglich, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung. Die erste Stunde nach der Öffnung sei täglich Menschen vorbehalten, die mit Blick auf das Coronavirus einer Risikogruppe angehörten. Innerhalb der übrigen Öffnungszeit dürfen den Angaben zufolge maximal 15 Menschen gleichzeitig das Museum für Klassische Moderne und Zeitgenössische Kunst besuchen.

Das Museum ist seit neun Wochen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen. Deswegen ist die Ausstellung "How Green is the Grass?" des niederländischen Künstlers Herman de Vries bis 23. August verlängert worden.