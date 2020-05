Mutmaßlicher Autodieb ohne Führerschein nach Unfall gefasst

Berlin. Ein mutmaßlicher Autodieb ist nach einem Unfall mit Fahrerflucht von der Polizei in Berlin-Mitte festgenommen worden. Der 37-Jährige rammte am Donnerstag mit einem bereits im Januar als gestohlen gemeldeten Wagen das vorfahrtsberechtigte Auto eines 48-jährigen Autofahrers in der Margarete-Steffin-Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dessen 44-jähriger Beifahrer kam mit Verletzungen an Kopf und Gliedmaßen in ein Krankenhaus.

Der leicht verletzte Verdächtige wurde nach einem Fluchtversuch von der Polizei gestoppt. Er hatte keinen Führerschein und soll unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefahren sein. In seinem sichergestellten Wagen mit gestohlenen Nummernschildern fanden die Beamten Cannabis und Amphetamine.