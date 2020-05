„Coda“ bietet Zwei-Sterne-Dessert für zu Hause

Foto: Frank May / dpa

René Frank in seinem Zweisterne-Restaurant „Coda Dessert Dining“.

Vor Kurzem hat René Frank zwei Sterne für sein Dessert-Restaurant erhalten. In der Corona-Krise kann man sich die Gerichte auch abholen.

Desserts vom Zwei-Sterne-Koch René Frank zu Hause genießen? Die Corona-Krise macht es möglich. Das „Coda Dessert Dining“ an der Friedelstraße 47 in Neukölln bietet eine limitierte Anzahl an Desserts „to go“. Im Angebot ist ein „Geschmolzener Buchweizen-Schokoladenkuchen mit Kokosblütennektar-Eiscreme, Rhabarber und Tasmanischem Pfeffer“. Eine Dessertbox mit den drei Komponenten kostet im Online-Shop des „Coda“ 15 Euro, zwei 28 Euro und drei gibt es für 42 Euro.

Dabei wird grundsätzlich auf weißen Zucker, künstliche Stabilisatoren oder industrielle Produkte verzichtet. Zum Einsatz kommen statt dessen Kokosblütennektar, Honig und Muscovado. Das Gericht ist glutenfrei, alle verwendeten Zutaten stammen aus biologischer Landwirtschaft. Die Schokolade wird mithilfe einer Steinwalze im „Coda“ hergestellt und stammt direkt aus der Kakaobohne der Sorte Arriba Nacional, die aus einer Kleinbauern-Kooperative aus Esmeraldas in Ecuador stammen und fair gehandelt werden.

Die Desserts können an jedem Tag der Woche vorbestellt und Freitag bis Sonntag von 16 bis 18 Uhr abgeholt werden. Bezahlt wird direkt online.

Da ein Teil der Komponenten tiefgekühlt ist, kann das Dessert zu Hause zwei Tage lang aufbewahrt werden. Es muss zwar fertig gebacken werden, dank der mitgelieferten Anleitung soll das jedoch kein Problem sein. In einem (englischsprachigen) Video auf Instagram zeigt René Frank zudem die Fertigstellung.

Daneben kann man auch verschiedene Weine und Champagner online kaufen. Wer es nicht alkoholisch mag, für den gibt es eine fermentierte Ingwer-Honig-Brause. BM