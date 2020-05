Berlin. Normalerweise widmet sich Prof. Dr. Oliver Paschereit an der Technischen Universität Berlin (TU) eher der Funktionsweise großer Maschinen. Aber in der Corona-Krise hat sich der Experte für Strömungsmechanik einem echten Alltagsproblem angenommen. Der Physiker erforscht, welche Gesichtsmasken Tröpfchen wirksam zurückhalten und so das Infektionsrisiko mit Covid-19 wirklich bremsen.

Herr Professor Paschereit, woran forschen Sie denn sonst, wenn es keine Masken sind?

Oliver Paschereit Ich beschäftigte mich mit Strömungsmechanik, insbesondere mit der Frage, wie man Strömungen beeinflussen kann, damit sie das tun, was wir möchten. Dass es also möglichst wenig aerodynamischen Widerstand bei Fahrzeugen gibt und Strömungen nicht ablösen, sodass beispielsweise Gasturbinen und Windturbinen eine hohe Effizienz haben. Oder dass Verbrennungsvorgänge bei optimaler Mischung möglichst sauber ablaufen, ohne große Schadstoffemissionen.

Ist das denn ein echtes Forschungsvorhaben mit Veröffentlichungen oder ist das eher eine Fingerübung für Sie?

Wir sind des Öfteren auch auf medizinischen Gebieten unterwegs. Wir arbeiten eng zusammen mit dem Labor für Biofluidmechanik. Unser Vorhaben läuft ja noch nicht so lange. Aber es ist schon geplant, dass es in Veröffentlichungen münden wird, wenn es mal beendet ist.

Wie ist die Versuchsanordnung? Wie testen Sie, was da passiert?

Es geht bei den Masken um zwei Dinge. Wir wollen andere vor uns schützen. Wenn wir husten oder niesen, soll das dabei entstehende Aerosol zurückgehalten werden, damit unsere Mitmenschen nicht davon getroffen werden. Das andere Interesse ist, wie wir uns selber schützen, wenn wir einatmen. Diese beiden Vorgänge untersuchen wir.

Wie funktioniert das?

Wir haben für den Ausatmungs- und Niesvorgang ein Kopfmodell genommen. Daran haben wir einen Anschluss für den Mund gelegt. Dort können wir kontrolliert den Hustvorgang simulieren. Mit einer Düse erzeugen wir ein Aerosol. Das wird in einem typischen Hust- oder Niesvorgang ausgeatmet. Das untersuchen wir mit und ohne Maske und können so die Unterschiede verschiedener Masken testen.

Das heißt, Sie haben eine Puppe, die immer gleich niest und hustet.

Ja, das ist der wissenschaftliche Vorteil dieser Anordnung. Menschliche Probanden niesen und husten unterschiedlich. Bei uns ist es ein wiederholbarer Vorgang.

Wie untersuchen Sie die Schutzwirkung für mich als Maskenträger?

Auch dafür nutzen wir ein Kopfmodell, bei dem auch Mund und Nase nachgebildet sind. In der Umgebung erzeugen wir ein Aerosol mit kleinen Tröpfen. Das saugen wir ab und untersuchen, wie viel Luft dabei eigentlich an der Maske vorbeigeht In einem nächsten Schritt wird beurteilt, wie viel von den Aerosolen eingeatmet werden. Wieder mit und ohne Maske – und die Masken im Vergleich.

Wie viele verschiedene Masken untersuchen Sie?

Wir haben eine Auswahl von Masken vermessen, die wir teilweise hatten oder uns gekauft haben. Eine OP-Maske, eine hausgemachte Maske, eine, die die TU Berlin herstellt. Dann eine sehr gute FFP2-Maske. Die hat so feine Strukturen, dass sie auch kleinste Partikel herausfiltern kann. Dann haben wir auch eine sehr einfache Maske untersucht, die man als Heimwerker gegen den Staub trägt, wenn man etwas abschleift. Und wir haben uns das einfache Halstuch angeschaut.

Wann sind die Versuche fertig?

Einen Teil der Ergebnisse haben wir schon. Jetzt schauen wir uns den Einatmungsvorgang genauer an. Das wird noch zwei, drei Wochen dauern, bis wir belastbare Ergebnisse erzeugt haben. Aber ein Teil der Versuche ist schon abgeschlossen. Man kann mit diesem Versuchsaufbau eine Reihe von Masken auf ihre Schutzwirkung testen.

Wie oft hustet denn die Maschine durch die Maske, um wissenschaftlich belastbare Resultate zu bekommen?

Die Maschine muss mehrfach husten, damit wir einen guten Mittelwert bekommen. Es geht ja um eine turbulente Strömung, bei der die strömungsmechanischen Größen Schwankungen unterworfen sind. Deshalb muss man über mehrere Vorgänge mitteln. Das Problem ist, dass man nicht zu oft hineinhusten oder –niesen darf, weil sich die Feuchtigkeit in der Maske ablagert und sich das Strömungsverhalten dadurch verändert.

Welche ersten Ergebnisse haben Sie?

Die FFP-Maske hat eine ausgezeichnete Wirkung, wobei wir uns bisher auf die Frage konzentrieren, was durch das Filtermaterial durchkommt. Wir haben noch nicht den dreidimensionalen Vorgang betrachtet, wie viel vielleicht an der Maske vorbeigeht. Aber die FFP-Maske filtert fast alle Tröpfchen zurück. Eine einfache Staubmaske aus dem Baumarkt liegt um 25 Prozent schlechter.

Was ist mit der normalen OP-Maske?

Die Filterwirkung ist sehr gut, fast wie bei der FFP-Maske. Aber auch dort ist noch nicht berücksichtigt, was an der Maske vorbeigeht.

Was also an der Wölbung an der Wange hineingeht, wissen Sie noch nicht?

Hier sind wir dran. Erste Ergebnisse für den Einatmungsvorgang zeigen aber, dass bis zu 30 Prozent der eingeatmeten Luft an der Maske vorbeigehen kann. Wie viele Tröpfchen dabei ungefiltert an der Maske vorbeiströmen und wirklich eingeatmet werden können, haben wir noch nicht geklärt. Es geht bisher um die reine Luft beim Einatmungsvorgang.

Wie schneiden die selbst gebastelten textilen Alltagsmasken ab?

Eine ziemlich gut gemachte mit mehreren Stoffschichten, wie sie an der TU genäht wird, schneidet sehr gut ab. Wenn sie auch noch mit einem chirurgischen Flies ausgestattet ist, ist sie fast so gut wie eine FFP2-Maske. Eine einfache hausgemachte Maske bringt rund zehn Prozent weniger an Filterwirkung.

Würden Sie denn von bestimmten Masken abraten?

Die einfache Maske, die 25 Prozent schlechter ist, würde ich nicht verwenden.

Aber die ist immer noch besser als keine Maske?

Sie filtert einen Teil der Partikel aus. Aber über die Schutzwirkung kann ich noch nichts sagen. Ich kann nur sagen, wie viele Tröpfchen durch die Maske treten. Was das gesundheitlich bedeutet, lässt sich für uns nicht darstellen. Wir sind Strömungsmechaniker.

Wie lange werden Sie noch an den Masken forschen?

Wir haben das Projekt mit ein paar Mitarbeitenden meines Lehrstuhles begonnen. Jetzt versuchen wir, eine Finanzierung zu bekommen. Dann werden wir uns sicherlich noch ein halbes Jahr damit beschäftigen.

Die Maske ist dann doch ein relativ anspruchsvolles Forschungsthema?

Ja. Wir hatten auch gedacht, wir machen mal ein paar Sachen sichtbar und schauen uns das mal an. Dafür hatten wir die Idee mit dem wiederholbaren Niesvorgang. Aber wenn man sich genauer damit beschäftigt, tauchen weitere Fragen auf. Welche Größe haben die Partikel, die ich erzeuge? Welche werden abgehalten, welche gehen durch? Das ist schon ein anspruchsvolles Thema, weil wir von einem recht kleinen Aerosol sprechen.