Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht vor dem Europakonzert der Berliner Philharmoniker in der Philharmonie. Vor einem leeren Saal haben die Berliner Philharmoniker am Freitag ihr traditionelles Europa-Konzert aufgeführt. Wegen der Hygieneanforderungen angesichts der Corona-Pandemie trat das Orchester in Berlin in kleiner Besetzung auf.

Foto: Sandra Steins / dpa