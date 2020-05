Virtueller CSD unter dem Motto "Don’t hide your Pride!"

Berlin (dpa/bb) – Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin soll in diesem Jahr in einer digitalen Version viele regionale Künstler und Gruppen einbinden. Unter dem Motto "Don’t hide your Pride!" ("Verstecke deinen Stolz nicht") sollen am 25. Juli einzelne Gruppen mit kurzen Beiträgen in einem Stream nacheinander auftreten, als würden sie am Publikum vorbeiziehen, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Zuschauer sollen ebenfalls die Möglichkeit haben, sich beim Feiern im Stream zu präsentieren.

Der CSD darf als Großveranstaltung wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden, aus dem Berliner Stadtbild soll er dennoch nicht ganz verschwinden: Geschmückte Hausfassaden und öffentliche Gebäude sollen in dem Stream auftauchen, zudem sind gemeinsame Aktionen von Zuhause aus geplant. Unter anderem sollen die Teilnehmer alle gleichzeitig am Fenster mit einer Trillerpfeife Lärm machen.

Der Christopher Street Day erinnert jedes Jahr an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten dadurch einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.