Verfassungsschutzchef: AfD-"Flügel" hat großen Einfluss

Jörg Müller, Leiter des Verfassungsschutzes in Brandenburg, gibt ein Statement.

Potsdam. Der als rechtsextrem eingestufte "Flügel" der AfD hat nach Einschätzung von Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller trotz der Ankündigung seiner Selbstauflösung wachsenden Einfluss auf die Gesamtpartei. "Für uns ist die Ankündigung von Björn Höcke und Andreas Kalbitz eine Scheinauflösung", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Diese Führungsfiguren des "Flügels" übten weiter erheblichen Einfluss auf den Kurs der AfD aus. "Insbesondere in Brandenburg ist die AfD durch und durch verflügelt", sagte Müller.

Der Verfassungsschutzchef geht davon aus, dass sich die Anhänger des "Flügels" weiterhin treffen und vernetzen werden. "In diesem Fall wird der Verfassungsschutz diesen rechtsextremistischen Teilbereich der AfD weiter beobachten." Kalbitz ist Landeschef der AfD in Brandenburg, Höcke ist Landeschef in Thüringen.

Der AfD-Bundesvorstand hatte verlangt, dass sich die in der AfD einflussreiche Gruppierung bis zum 30. April auflöst. Daraufhin hatten Höcke und Kalbitz per Facebook dazu aufgerufen, die Aktivitäten des Netzwerks einzustellen.