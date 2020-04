Krankheiten Corona in Seniorenheim: Warten auf Testergebnisse

Königs Wusterhausen/Lübben. Nach einer Häufung von Infektionen mit dem Coronavirus in einem Seniorenheim in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) sind alle Bewohner und Mitarbeiter auf das Virus getestet worden. "Wir warten auf die Ergebnisse", sagte Andreas Beckmann, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Seniorenheim Wildau, die das Seniorenheim betreibt, am Donnerstag.

Wie der Landkreis Dahme-Spreewald am Mittwochabend mitgeteilt hatte, waren 16 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. "Die Bewohner im Heim befinden sich in stabilem Zustand", sagte Beckmann. Zwei Erkrankte werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt.

Seit vergangenem Samstag waren nach Angaben des Kreises bei 96 Menschen Abstriche genommen worden. Die Testergebnisse der 82 weiteren Abstriche bei Bewohnern und Angestellten der stationären Pflegeeinrichtung werden in den nächsten Tagen erwartet. "Wir rechnen mit Ergebnissen im Laufe dieses oder des nächsten Tages", sagte Beckmann.