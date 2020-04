Feuerwehr befürchtet Übergriffe am 1. Mai

Berlin. Die Berliner Feuerwehr befürchtet, dass es am 1. Mai am Rande von Demonstrationen oder Unruhen wieder zu Angriffen auf Feuerwehrleute kommen kann. "In der Vergangenheit kam es rund um den 1. Mai - ähnlich wie an Silvester - zu Übergriffen gegen Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei", teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Trotz der Absage vieler Veranstaltungen in diesem Jahr wegen der Corona-Risiken seien Übergriffe auf Einsatzkräfte nicht auszuschließen. Die Feuerwehrleute seien aufgefordert worden, auf ihren Eigenschutz zu achten. Alle Angriffe, Beleidigungen und Behinderungen würden genau dokumentiert und angezeigt.

( dpa )