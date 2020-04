Senat Müller will höheres Kurzarbeitergeld

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich mit Blick auf den 1. Mai dafür ausgesprochen, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen. Es sei davon auszugehen, dass die Corona-Krise schwere Folgen haben werde, sagte Müller am Donnerstag in Berlin. "Gerade in dieser Situation muss sich das Modell einer starken Sozialpartnerschaft bewähren. Deshalb ist der Gedanke der Solidarität gerade jetzt besonders wichtig. Sie ist das Gebot der Stunde."

Konkret befürwortete Müller eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 80 bis 87 Prozent ab dem ersten Tag. "Gegebenenfalls muss hier nachgesteuert werden." Die Maikundgebungen erstmals seit 1949 nicht auf Straßen und Plätzen, sondern im Internet stattfinden zu lassen, sei ein Novum in der Geschichte. "Gesundheit und Sicherheit haben in den Zeiten einer solchen Pandemie höchste Priorität."

Auch die Europäische Union müsse eng zusammenstehen. "Ein Virus kennt keine Grenzen, das haben wir in der letzten Zeit einmal mehr erfahren müssen", sagte Müller. Nur von einem solidarischen Europa könnten die Folgen der Krise bewältigt werden. Angst und Nationalismus seien keine guten Ratgeber. "Wir werden es nicht zulassen, dass die Rechtspopulisten die Pandemie zum Anlass nehmen, ihre eigene Agenda voranzutreiben."