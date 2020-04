Ein Schild mit dem Signet der Bundesagentur für Arbeit hängt an der Zentrale der Agentur.

Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen steigt in Brandenburg auf 83 140

Berlin. Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist in der Corona-Krise auf 83 140 gestiegen. Das waren 7570 mehr als im März sowie 6430 mehr als im April des Vorjahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.