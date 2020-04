Arbeitsmarkt 391 234 Menschen in Berlin und Brandenburg in Kurzarbeit

Berlin. In Berlin und Brandenburg sind aufgrund der Corona-Krise insgesamt 391 234 Menschen von Kurzarbeit betroffen und damit so viele wie seit Jahren nicht mehr. Im April des Vorjahres waren in beiden Bundesländern insgesamt 900 Menschen in Kurzarbeit gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.