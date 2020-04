Vier Objekte der Hisbollah in Berlin-Neukölln durchsucht

Berlin. Bei einer Razzia gegen die libanesische Hisbollah haben Berliner Polizei und Bundespolizei vier Objekte der schiitischen Islamisten-Vereinigung in Berlin-Neukölln durchsucht. Das sagte ein Berliner Polizeisprecher am Donnerstag. Grund der Razzia, die seit 6.00 Uhr läuft, ist das von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag verhängte Betätigungsverbot für die Gruppe. Sie muss ihre Aktivitäten in Deutschland nun einstellen.

Polizisten durchsuchten am frühen Morgen in mehreren deutschen Städten Moscheen und Vereine, die der Bewegung zugerechnet werden. Die Verbotsverfügung, über die zuerst "Bild" berichtete, liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Ein Berliner Polizeisprecher sagte, die Lage in Neukölln sei "ruhig". Zweck des Einsatzes sei es, "Beweismittel sicherzustellen, die einen Zusammenhang zwischen den vier Objekten und der Hisbollah bestätigen". Festnahmen habe es bislang keine gegeben. Nach Angaben der Polizei waren etwa 150 Beamte im Einsatz.