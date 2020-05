1. Mai: Tag der Arbeit - Was sich für Berliner im Berufsleben verändert hat

Die Corona-Pandemie kam für Christoph Anacker (40) ausgerechnet im 450. Jubiläumsjahr der Staatskapelle Unter den Linden, deren Mitglied der Musiker aus Pankow ist. Von heute auf morgen war der Solo-Kontrabassist praktisch arbeitslos: „Alle Veranstaltungen wurden wegen der Kontaktbestimmungen abgesagt, und gemeinsam geprobt wird momentan auch nicht.“ Erst ab Mitte Mai sei geplant, einige Kammerkonzerte online zu streamen. Gerade das Spielen vor Publikum fehle einem als Vollblut-Musiker aber besonders, betont Anacker. Einen großen Wunsch hat er trotzdem noch: „Die Jubiläumsfestwoche im September zu begehen, notfalls auch digital.“

Das einzig Positive: Nicht mehr im Dauerstress

Lila Storz

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Vor der Corona-Krise war Lila Storz (33) viel unterwegs. Die Weddingerin kümmert sich als Area Merchandiserin um das Visuelle und das Innendesign verschiedener „Vero Moda“-Filialen, verteilt über ganz Berlin. Deswegen wechselte sie in einer normalen Arbeitswoche oft täglich von Shop zu Shop und reiste auch viel innerhalb Deutschlands. „Da ist Homeoffice schwierig“, macht sie klar, „daher wurde ich im April erst einmal auf Kurzarbeit gesetzt und muss mich jetzt auf eine kleinere Auswahl Läden konzentrieren.“ Wie lange, sei dabei leider noch nicht sicher, aber Storz wünscht sich schon jetzt, dass es wieder wie vorher wird: „Ich vermisse es, viel herumzukommen.“ Wenn es überhaupt etwas Positives an der neuen Arbeitssituation gebe, dann aber die Entschleunigung: „Zum ersten Mal seit Langem bin ich nicht mehr im Dauerstress.“

Später an die wertvolle Zeit mit den Kindern denken

Sebastian Frank

Foto: Reto Klar

Sebastian Frank (38) ist Zwei-Sternekoch und betreibt mit seiner Frau das Restaurant „Horváth“ am Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer. Wann die Gastronomie in Berlin wieder öffnen darf, ist derzeit völlig unklar. Das stellt das Paar vor einige Herausforderungen. „Nach der Schließung mussten wir uns erst mal finden, organisieren, Anträge stellen und unsere Kinder zu Hause unterrichten“, sagt Frank. Wie viele seiner Kollegen hat ihn die Krise kreativ gemacht. „Statt abends zu öffnen, bereiten wir gerade einen Markt auf unserer Terrasse vor.“ Vom 1. bis zum 3. Mai und danach jeden Freitag bis Sonntag ab 12 Uhr gibt es dann österreichische Spezialitäten. „Ich freue mich darauf, am Stand zu stehen und mit Leuten zu sprechen“, sagt der Küchenchef, schließlich fehlen ihm die Gäste mit am meisten. Frank hofft, dass die Normalität bald in die Gastronomie zurückkehrt. „Dann werde ich an die wertvolle Zeit zurückdenken, in der ich so viel Zeit mit meinen Kindern zu Hause verbracht habe wie seit ihrer Geburt nicht.“

Das Vertrauen, durch Homeoffice flexibler zu sein, ist in der Krise gewachsen

Kalina Kaminski

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Für Galina Kaminski (35) aus Pankow hat sich durch die Corona-Krise gar nicht viel am Arbeitsalltag geändert: „Ich bin im Softwarevertrieb tätig und habe auch schon davor mindestens einen Tag die Woche von zu Hause gearbeitet. Das klappt auch jetzt mit mehreren Tagen ganz gut.“ Auch die Team-Meetings wurden problemlos auf Telefonkonferenzen umgestellt. Trotzdem merke man in den eigenen vier Wänden doch recht schnell, dass einem der zwischenmenschliche Kontakt, das soziale Miteinander und der gemeinsame Kaffee fehle. Da aber in ihrer Branche momentan alles gut laufe, hofft Kaminski auch in Zukunft auf die flexiblere Möglichkeit von Homeoffice-Tagen: „Das Vertrauen hierzu wird nun endlich aufgebaut.“

Der persönliche Austausch mit den Kollegen fehlt

Ida Leinfelder

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Ida Leinfelder (20) assistiert als studentische Hilfskraft einem Berliner Bundestagsabgeordneten. Dazu gehöre, dass sie ihn im Ausschuss unterstütze, eine Übersicht über Anträge anfertige und sich um administrative Dinge wie die Post kümmere. Seit dem Ausbruch des Coronavirus habe sich für sie vor allem eines verändert: Statt im Büro arbeitet sie momentan von zu Hause aus und bekommt ihre Aufgaben per E-Mail zugeschickt. „Im Bundestag sind die, was das angeht, sehr streng“, so Leinfelder. Vor allem vermisse sie die Kommunikation mit ihren Kollegen. „Dazu kommt, dass ich an meinem Arbeitsplatz deutlich produktiver bin.“ Positiv findet sie jedoch die vermehrten Videosprechstunden mit den Außenbehörden. „Ich finde den regelmäßigen Kontakt sehr wichtig und hoffe, dass wir das auch nach der Corona-Krise so fortsetzen werden.“

Nachhilfe funktioniert auch online nicht schlecht

Sabine Scheibner

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Sabine Scheibner (59) arbeitet als Nachhilfelehrerin für Intellego. Durch die Corona-Krise bietet die Lichtenbergerin ihre Betreuung an einer Grundschule nun online und nur noch für einen Bruchteil der vorherigen Schüler an. „Es hat ein bisschen gedauert, ein Konferenz-Programm zu finden, das den Ansprüchen an Sicherheit, Funktionen und Benutzerfreundlichkeit für einen guten Unterricht genügt“, verrät sie. Scheibner vermisst vor allem den direkten Schülerkontakt und fürchtet um die soziale Entwicklung gerade der jüngeren Grundschüler, die ihre Freunde nicht mehr sehen können. Sie zieht jedoch auch Positives für das zukünftige Arbeiten aus der Situation: „Als Zusatzprogramm sind Online-Kurse von zu Hause durchaus geeignet. In der Einzelbetreuung und in kleineren Gruppen kann man auch mit ihnen einen intensiven Förderunterricht anbieten. Es gibt zudem Schüler, die sich online besser konzentrieren können. Ältere Schüler ziehen den Online-Unterricht manchmal sogar vor“, erzählt Sabine Scheibner.

Endlich wieder beraten

Alexandra Perl

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Alexandra Perl (50) aus Zehlendorf ist Stilberaterin im Herrenaccessoire-Geschäft Auerbach nahe dem Kurfürstendamm. Neben dem Verkauf von Krawatten berät sie Kunden fachkundig. Während des Lockdowns habe sie Masken genäht und im Online-Handel geholfen. „Jetzt freue ich mich aber, wieder im Laden die Kunden persönlich beraten zu können.“ Viele Kunden kommen jetzt, um Masken zu kaufen. Sie selbst trägt auch einen Maske. Außerdem wurden die Öffnungszeiten gekürzt, wodurch sie nun seltener Kollegen begegnet. Der Austausch fehle ihr. „Für die Zukunft wünsche ich mir nur, dass das Geschäft weiter läuft und ich mehr Kunden beraten kann.“

Patienten brauchen Besuch

Stefan Sretenovic

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Stefan Sretenovic (33) aus Wilmersdorf arbeitet als Krankenpfleger in dem Seniorenzentrum „Haus an der Spree“ in Friedrichshain. Dort kümmert er sich im Wachkomabereich um die Pflege der Patienten, versorgt sie mit Nahrung und wechselt ihre Liegepositionen. Bis auf höhere Hygienemaßnahmen, wie etwa das Tragen von Schutzkleidung und Mund- und Nasenmasken, sowie häufigeres Desinfizieren habe sich an seinem Berufsalltag nicht viel durch das Coronavirus verändert. „Natürlich wünsche ich mir, dass alles wieder normal wird, vor allem aber für die Patienten, dass sie wieder Besuch bekommen dürfen“, so Sretenovic. Ansonsten ist er wunschlos glücklich in seinem Job.

Hoffnung auf mehr Kunden

Jolantka Meerstein-Fleck

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Jolantka Meerstein-Fleck (65) aus Grunewald arbeitet in der Parfümerie Harbeck. Neben dem Verkaufen von Cremes, Düften und Schminke gehört auch eine fachkundige Beratung der Kunden zu ihrer Arbeit. Nach dem Shutdown freut sie sich sehr, wieder zur Arbeit gehen zu können. Doch es habe sich einiges verändert. „Im Moment finden keine Beratungen mehr statt, und wir arbeiten unter strengeren Hygienemaßnahmen, indem wir Masken tragen und ständig desinfizieren müssen.“ Die Arbeit habe ihr sehr gefehlt. Sie hofft nun darauf, dass wieder mehr Kunden kommen. „Ansonsten bin ich wunschlos glücklich und hoffe, dass alles so bleibt.“