Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik steht in diesen Tagen vor großen Herausforderungen. Neben der Überwachung der Abstandsregelungen während der Corona-Pandemie müssen sich ihre Beamten auf den 1. Mai vorbereiten. Im Interview mit der Berliner Morgenpost spricht sie über Einsatztaktik, Kontrollmöglichkeiten und mögliche Schwierigkeiten.

Berliner Morgenpost: Der 1. Mai steht vor der Tür. Es wird keine große Demonstration um 18 Uhr geben, und Proteste mit mehr als 20 Teilnehmern sind verboten. Kann sich die Polizei also zurücklehnen?

Barbara Slowik Das glaube ich nicht. Corona verändert auch den 1. Mai. Und Verhalten, das eigentlich absolut üblich ist, muss auch geahndet werden. Das sind andere Rahmenbedingungen. Unser Ziel wird es sein, möglichst wenig Bevölkerung auf den Straßen, Plätzen und in den Parks zu haben.

Also „Stay Home“ gilt auch am 1. Mai.

Definitiv, denn ein Virus kennt keinen Feiertag. Unsere Stadt steht, was Corona betrifft, vergleichsweise gut da, und das sollten wir keinesfalls gefährden. Grundsätzlich sind Versammlungen untersagt. Auf Antrag können sie zugelassen werden – mit bis zu 20 Personen, ortsfest. Wir stehen weiter dafür, Versammlungen und die Meinungsfreiheit zu schützen. Solche Anträge werden grundrechtsschonend gemeinsam mit den Gesundheitsämtern geprüft und auch genehmigt. Aber der Infektionsschutz hat absoluten Vorrang.

Was tun Sie am 1. Mai, wenn etwa 15 Menschen zusammensitzen?

Das, was wir die vergangenen Wochen auch getan haben: Ansprechen und auf die Lage hinweisen. Und, wenn man dann alles verweigert, auch Strafverfahren einleiten. Sich zu versammeln, ist zurzeit eine Straftat.

Wird sich die Taktik der Polizei zum 1. Mai von der der Vorjahre unterscheiden?

Wir haben im Grunde vier Aufgabenschwerpunkte. Einmal die Durchsetzung der Eindämmungsverordnung. Wir müssen dann gewalttätigen Aktionen, Sachbeschädigungen etc. begegnen, sie verhindern. Wir müssen gegen unberechtigte Versammlungen vorgehen. Und wir begleiten die, die sich berechtigt und genehmigt versammelt haben. Im Grunde gilt, wie in den letzten Wochen, dass wir erst kommunizieren. Die Strategie der ausgestreckten Hand gilt auch in diesem Jahr. Also erst sprechen und aufklären, aber dann im Zweifel auch sehr deutlich durchgreifen.

Wie viele Versammlungen sind bisher angemeldet und genehmigt worden?

Aktuell sind 30 für den 1. Mai beantragt. Wir sind zwar noch in der Prüfung, werden aber wohl einen Großteil zulassen.

Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor?

Erst mal klären wir die Frage, ob die allgemeine Lebenserfahrung bestätigt, dass die maximal zulässigen 20 Personen sich an dem Ort, für den die Anmeldung vorliegt, ortsfest unter Wahrung der Mindestabstände aufstellen können. Und wie realistisch ist es, dass es dabei bleibt. Wir haben schon Erfahrungen mit nicht zulässigen Versammlungen gemacht, bei denen der Infektionsschutz nicht einmal ansatzweise berücksichtigt wurde.

Werden die Berliner also von diesem 1. Mai einen komplett anderen Eindruck haben?

Das glaube und hoffe ich nicht. Ein großer Teil der Bilder wird sein, dass wir mit dem Bürger kommunizieren und aufklären. Dann wird es sicher die Bilder geben, auf denen wir ohne massive Schutzausstattung abdrängen und unmittelbaren Zwang anwenden, um „aufzulösen“. Und leider muss ich auch mit gewalttätigen Aktionen rechnen, bei denen meine Kolleginnen und Kollegen gegen Angreifer und Straftäter vorgehen müssen.

Also unschöne Szenen trotz der besonderen Lage.

Gewalttätige Aktionen am 1. Mai in Berlin überraschen nicht, und damit rechnen wir. Es werden Gruppierungen durchaus in größeren Ansammlungen auftreten.

Das wird ja eine Taktik sein. Lassen Sie sich da provozieren?

Nein. Der Polizeiführer wird sehr genau überlegen, wo er deutlicher auftritt, wo er kommuniziert oder im Vorfeld schon Maßnahmen trifft.

Mit wie vielen Kräften werden Sie im Einsatz sein?

Mit unserer gesamten Bereitschafts­polizei, den Alarmhundertschaften und Unterstützungskräften aus Bund und Ländern. Nach jetzigem Stand werden es insgesamt gute 5000 sein. Wir gehen davon aus, dass wir ausreichend Kräfte haben.

Die gleiche Größenordnung, wie in den Vorjahren?

Geringfügig weniger.

Aufgrund der Corona-Lage?

Ja. Bei den Unterstützungskräften haben die anderen Länder natürlich ihre eigenen Bedarfe. Aber wir haben auch eine andere Situation. Wir haben nicht diese Großdemonstrationen.

Die linke Szene hat dezentrale Aktionen angekündigt. Ihre Kollegen können aber nicht in Kreuzberg an jeder Straßenecke stehen. Gibt es da überhaupt eine Chance, Gewalt zu verhindern?

Auch dezentrale Aktionen kennen wir aus früheren Jahren. Das macht uns jetzt erst mal keine Sorgen. Wichtig ist mir, dass der Infektionsschutz auch an diesem Tag dringend berücksichtigt werden muss. Und selbstverständlich geht es dabei ebenfalls um die Eigensicherung unserer Kräfte. Die Polizei muss in solchen Lagen auch Infektionsrisiken eingehen und riskiert dabei auch ihre Gesundheit. Dass, wie beispielsweise zuletzt am Rosa-Luxemburg-Platz, aggressive Versammlungsteilnehmer in wenigen Zentimetern Abstand laut sprechen und damit Tröpfchen übertragen, das werden wir nicht akzeptieren.

Sie sagten, dass gegebenenfalls auch abgedrängt werden soll. Macht es das vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes nicht noch schlimmer, weil Menschen zueinander gedrängt werden?

Man muss das Ganze ja irgendwann auch beenden.

Aber das ist doch ein Dilemma.

Das Grunddilemma ist, dass viele sich versammeln wollen, ohne den Abstand einzuhalten. Erst das führt für die Polizei zu dem Dilemma, das weiter zuzulassen und zu riskieren, dass mehr Menschen zuströmen – oder es zu beenden. Wir werden dann stringent beenden. Bei Festnahmen gelten grundsätzlich im Übrigen die Hygieneregeln.

Seit Mittwoch gilt auch eine Maskenpflicht in Supermärkten. Kontrollieren Sie das?

Noch ist die Pflicht nicht bußgeldbewehrt. Die Kollegen würden aber immer darauf hinweisen.

Aber wird es dann nicht zur Bagatelle?

Es ist erst mal ein Appell an die Vernunft jedes Einzelnen, und gefragt ist natürlich auch die soziale Kontrolle. Dass es nicht geahndet wird, ist die jetzige Grundlage, auf der die Polizei nur arbeiten kann. Die gesellschaftliche Diskussion ist, ob wir den mündigen Bürger mit Strafe zum Tragen einer Maske zwingen müssen, an die eigene Disziplin appellieren oder es über soziale Kontrolle kompensieren können. Bisher waren die Berliner überwiegend sehr vernünftig. Daher kann ich mittragen, dass man es erst mal rechtlich so ausgestaltet.

Generell muss die Polizei in diesen Tagen viele sehr kurzfristig getroffene Regelungen umsetzen. Gelingt das immer?

Deshalb haben wir hier einen Krisenstab, der auch dafür sorgt, einheitliche Handlungsanweisungen herauszugeben. Aber die groben Linien sind bei allen Kollegen vor Ort klar: eineinhalb Meter Abstand, keine Ansammlungen außerhalb der Familie. Aber es gibt immer wieder Einzelfragen – etwa ob das Schachspiel als Sport möglich ist.

Trotzdem ist in mehreren Parks nach wie vor an Abstand nicht zu denken. Müssten Sie nicht mehr kontrollieren?

Wir nehmen alle wahr, dass die Menschen jetzt lockerer mit den Regeln umgehen. Bei fast vier Millionen Menschen kann die Polizei es aber nicht leisten, all das ständig zu kontrollieren. Wir haben mehr als 300 Kräfte zur Kontrolle der Eindämmungsverordnung rund um die Uhr im Einsatz. Aber bei einem Stadtgebiet von Berlin ist es nicht möglich, alles ständig zu überwachen. Die Selbstdisziplin und soziale Kontrolle ist auch weiter gefragt. Aber wir haben die Parks und Grünanlagen schon im Blick.

Es sind ja Einschränkungen in Grundrechten. Ist die Polizei damit nicht überfordert?

Das ist bei mir nicht angekommen.

Aber normalerweise entscheiden über diese Fragen Verfassungsrichter.

Ja. Aber die Kollegen entscheiden im Zweifel zugunsten des Grundrechts und gehen erst bei eindeutigen Verstößen vor. Aber es ist richtig, es ist eine sehr schwere Aufgabe. Wir gehen mit Augenmaß vor. Durch den Wegfall der Ausweispflicht ist das nicht leichter geworden. Ob es eine Familie ist, hat man damit relativ schnell klären können. Jetzt ist dies schnell und ohne Weiteres zu klären. Aber das Verständnis ist groß, und Übergriffe sind Einzelfälle. Das korrespondiert mit dem Augenmaß.