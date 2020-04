Berlin. Nach gerade einmal fünf Wochen Bauzeit ist die Corona-Notfallklinik auf dem Messegelände kurz vor der Fertigstellung. Albrecht Broemme hat es also bald geschafft. Von früh morgens bis in die späten Abendstunden waren Messebauer mit dem Aufbau beschäftigt – auch über Ostern. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, sind aktuell Gutachter mit der Abnahme beschäftigt.

Sollten sie nichts zu beanstanden haben, könnte das Behandlungszentrum Jafféstraße ab der kommenden Woche einsatzbereit sein. Dann sollen in Halle 26 bis zu 500 Covid19-Patienten behandelt werden können, wenn Berlins übrige Kliniken überlastet sind. In Halle 25 sollen weitere 500 Betten folgen.

Projektleiter Broemme, ehemaliger Berliner Feuerwehrchef und kürzlich pensionierter Präsident des Technischen Hilfswerks (THW), hatte stets die Hoffnung geäußert, dass seine Mühen umsonst sein werden, „weil es so schlimm nicht wird“. Aber es gelte, Zustände wie etwa in Oberitalien oder New York zu verhindern, wo Ärzte aufgrund knapper Ressourcen über Leben und Tod entscheiden müssen. Ob sie auch in Berlin eintreten werden, ist ungewiss.

Statt ein Großprojekt zu leiten, wollte er den Garten pflegen

Eigentlich hatte sich Albrecht Broemme die ersten Monate seines Ruhestandes anders vorgestellt. Nachdem er im Dezember aus dem Dienst ausgeschieden war, wollte er sich seinem Garten widmen, der Musik und Stiftungen, die ihm am Herz liegen. Er wollte weniger reisen und wieder einmal „Herr meiner Zeit werden“, sagte der 66-Jährige zu Beginn der Bauzeit. „Jetzt bin ich Getriebener eines Zeitdrucks.“ Denn Mitte März bat ihn Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), den Aufbau der Klinik zu leiten. Lange überlegt habe er nicht. „Ich bin ihm dankbar, dass er die Aufgabe angenommen und sich in die Verantwortung für die Allgemeinheit gestellt hat“, sagte die Senatorin. Der großgewachsene, kräftige Mann mit dem gutmütigen Gesicht legte also den Spaten und den Bogen seines Cellos weg und nahm stattdessen wieder das Telefon zur Hand, um zu organisieren. Das habe ihn „ungefähr 25 Stunden am Tag“ gefordert.

Broemme, geboren 1953 in Darmstadt, trat bereits mit 17 Jahren zunächst ehrenamtlich dem THW bei. Später leitete er die für Zivil- und Katastrophenschutz zuständige Bundesanstalt fast 14 Jahre bis zu seiner Pensionierung im Dezember 2019. Seine mittlerweile leicht abgenutzte, blaue Dienstjacke trägt er heute noch. Sein Geld verdiente der diplomierte Elektrotechniker zuvor bei der Berliner Feuerwehr, zu der er 1977 als Brandreferendar kam. 1992 wurde der Wahlberliner, der sich seinen hessischen Dialekt bis heute in seiner tiefen Stimme bewahrt hat, mit gerade einmal 39 Jahren zum bislang jüngsten Landesbranddirektor ernannt.

Broemme, bekennender Christ und Vater einer Tochter (geboren 1991) und eines Sohnes (1994), gilt als hemdsärmelig und gradlinig. Viele schätzen den Mann klarer Worte, den Anpacker und Macher. Berlins Ärztekammer-Präsident Günther Jonitz nannte ihn zuletzt den „bestmöglichen Organisator, den wir überhaupt kriegen können“.

Broemme selbst bezeichnet sich als „immer optimistisch“. Und tatsächlich scheint ihn nichts aus der Ruhe zu bringen. Er wolle Probleme nicht nur benennen, sondern auch lösen. Der 66-Jährige hat im Laufe seiner Karriere schon in vielen Krisen und Katastrophen sein Organisationstalent bewiesen. Für das Technische Hilfswerk arbeitete er dazu auf der ganzen Welt. Im Jahr seiner Pensionierung habe er 220 Nächte nicht zu Hause geschlafen, sagt er. Broemme hat Flüchtlingslager gebaut, etwa von 2012 bis 2015 in Jordanien und ab 2013 im Irak. Mehrere „kleine“ Lager ohne Strom und Wasser „für 5000 Personen“, vergleicht Broemme seine damaligen Aufgaben mit seiner jetzigen.

Ein Mann, der zupacken kann und gesunden Humor hat

Aber auch während seiner Zeit als Berliner Feuerwehrchef stand Broemme vor einigen Herausforderungen. So musste er die Vereinigung der Feuerwehren in Ost und West weiter vorantreiben. Der Spardruck aufgrund der angespannten Haushaltslage ab den späten 1990er-Jahren zwang ihn, das Personal von 5200 auf 3600 Kräfte zu reduzieren. Sein größtes Desaster musste Broemme wohl in der Silvesternacht 1999/2000 erleben. Um 0.04 Uhr fiel der Zentralcomputer der Leitstelle aus und stürzte die Feuerwehr ins Chaos. Rettungswagen trafen teils mit eineinhalbstündiger Verspätung ein. Viele Verletzte wurden nicht versorgt, ein Mann starb beim Warten auf den Notarzt an den Folgen eines Schwächeanfalls. Broemme konnte sich danach nur mit Mühe im Amt halten.

Der Ex-THW-Präsident zeigte sich stets selbstbewusst, dass er das Behandlungszentrum rechtzeitig fertigstellen würde. Die Antwort auf diese Fragen war stets dieselbe: Hätte man ihm den Bau des Flughafens BER übertragen, „wäre der jetzt fertig“. Er hoffe allerdings, das nicht auch noch übernehmen zu müssen. Zu alt fühle er sich für seine letzte große Aufgabe nicht. Das sei man erst mit 67 Jahren. Broemme wird dieses Alter am 21. Mai erreichen.