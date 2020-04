Kommen jetzt flächendeckende Tests in Pflegeeinrichtungen?

Berlin. Nachdem eine Seniorenwohnanlage im Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl in der Nacht zum Dienstag wegen zahlreicher Corona-Fälle geräumt wurde, ergreift der Betreiber weitere Maßnahmen. Wie Daniel Heide, Geschäftsführer der HKP Chickowsky GmbH, mitteilt, werden momentan alle Bewohner und Mitarbeiter der weiteren Wohnanlagen getestet. Zwar bestehe zwischen den Bewohnern und Mitarbeitern der sieben Anlagen in Lichtenberg und Pankow kein Austausch, aber in Rücksprache mit der Gesundheitsverwaltung wolle man „auf Nummer sicher gehen“, sagt Heide. „Das ist ein ganz schöner Kraftakt, 360 Bewohner und 140 Mitarbeiter testen zu lassen.“ Zusammen mit seinem Team wartet er die Ergebnisse ab. Er stehe in Austausch mit dem Gesundheitsamt und der Gesundheitsverwaltung und fühle sich von den zuständigen Mitarbeitern gut beraten.

Heide ist vorsichtig optimistisch. „Wir fragen regelmäßig an unseren Standorten nach, wie es Bewohnern und Mitarbeitern geht“, sagt er. Bislang gebe es weder Symptome noch Beschwerden. In der Einrichtung in Fennpfuhl war zunächst ein Bewohner wegen allgemeiner Beschwerden ins Krankenhaus gekommen. Als dieser positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurden im ganzen Haus an allen rund 80 Bewohnern Abstriche gemacht. Das Ergebnis: Am Montag waren 20 Bewohner und zwei Mitarbeiter aus der Einrichtung an der Rudolf-Seiffert-Straße positiv getestet worden. In Absprache mit der Gesundheitsverwaltung und der Berliner Feuerwehr wurden alle Bewohner in die Betreuung umliegender Krankenhäuser gegeben. Bei der Räumung waren 70 Rettungskräfte im Einsatz.

Die meisten erkrankten Bewohner hatten keinerlei Symptome gezeigt. Daher sei ein flächendeckendes Testen wichtig, meint auch Moritz Quiske von der Gesundheitsverwaltung. Man befinde sich in Gesprächen mit „allen Beteiligten in der Pflege“, sagt er. „Wir suchen eine schnelle und einvernehmliche Lösung, alle Pflegeeinrichtungen zu testen.“ Konkreteres könne er nicht sagen, sei aber zuversichtlich, was die Rückmeldungen aus den Einrichtungen angehe. „Die Betreiber der Einrichtungen sind ebenfalls sehr dafür, Bewohner und Mitarbeiter testen zu lassen“, meint er.

Senioren aus Lichtenberg sind derzeit in Krankenhäusern

Momentan befinden sich die gesunden wie erkrankten Bewohner der Anlage aus Fennpfuhl in Krankenhäusern. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkönnen, sei unklar, meint Quiske. „Wir sind gerade dabei, in anderen Einrichtungen einen Platz für die gesunden Bewohner zu finden.“ Dies geschehe natürlich in Absprache mit den Betroffenen. Die rund 80 Senioren aus Fennpfuhl leben in einer betreuten Anlage in eigenen Wohnungen und könnten sich daher aussuchen, wo sie in nächster Zeit unterkommen möchten. Wie es zu dem Ausbruch des Virus kommen konnte, ist weiterhin unklar.