Berlin verteilt Tablets für sozial benachteiligte Schüler

Berlin. „Wenn die Kinder nicht erreichbar sind, können wir sie nicht fördern“, stellte Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) nüchtern fest – „erreichbar sein“ heißt in diesen Coronazeiten, digital ausgestattet zu sein. 9500 Tablets hat man deshalb angeschafft, 860 davon sind schon in der Hauptstadt, und die ersten 22 wurden vor den Augen der Öffentlichkeit in der „Schule an der Jungfernheide“, einer Sekundarschule ohne Oberstufe, verteilt. Schulleiterin Karin Stolle freute sich sichtlich über die Gabe.

Dabei lief es bislang auch so ganz gut mit ihren 399 Schülern. „Wir haben hier mehr als 90 Prozent der Kinder zum Arbeiten gebracht.“ Allerdings nicht immer nur digital, auch mal analog – mit Telefonaten sogar dem einen oder anderen Hausbesuch (natürlich in vorgegebener Coronadistanz). „Die Schüler wollen gerne arbeiten“, so Stolles Resümee der ersten Wochen. Aber jetzt mit den neuen Geräten sei die Motivation noch größer.

Wer kriegt vorrangig die Tablets, wer gilt als bedürftig?

Welche Schüler sollen die in Berlin erhalten? Als Erstes kommen die Schüler dran, die Lernförderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) erhalten, sagt Scheeres. Das sind 4500 Kinder. Doch das Tablet erhalte man nur, wenn wirklich die Notwendigkeit da sei. Danach sind 100.000 weitere Schüler dran, die zumindest „Grundleistungen“ aus dem BuT-Paket erhalten. Ihre Familien leben beispielsweise von Sozialhilfe oder haben den Flüchtlingsstatus. Sie wären als nächstes dran, allerdings bevorzugt Jahrgänge, die aktuell Abschlüsse machen. In der Senatsverwaltung für Bildung geht man davon aus, dass 9500 Tablets da kaum reichen werden. Drum will man im Nachtragshaushalt weitere Mittel beantragen. 4,9 Millionen Euro haben die Geräte bislang gekostet – darin sind auch die Kosten für eine schützende Hülle samt Tastatur enthalten.

Die Tablets gehen in den Besitz der jeweiligen Schule über, an die Schüler werden sie nur ausgeliehen. Sie wurden von der Medienstelle der Senatsbildungsverwaltung zentral eingerichtet, sodass bestimmte kostenlose Apps wie „Anton“ oder ein Zugang zum „Lernraum Berlin“ schon automatisch eingerichtet sind. Gleichzeitig sorgte man dafür, dass der Jugendschutz gewahrt bleibt und bestimmte Internet-Seiten automatisch gesperrt sind. „Die Schüler können nur unterrichtsrelevante Medien herunterladen“, sagt die Leiterin der eEducation-Abteilung, Anja Tempelhoff.

Bei 1000 Tablets wird eine Sim-Karte mitgeliefert

Wichtig auch: Für 1000 Geräte wird eine Sim-Karte mitgeliefert, denn nicht alle Schüler haben zu Hause einen Internetzugang. Als technische Hilfe sollen die IT-Fachleute bereitstehen, die inzwischen die öffentlichen Schulen betreuen. „Bei uns kommt einmal die Woche jemand vorbei“, erzählt Stolle.

Wie ist es mit der sozialen Stigmatisierung? Fühlen sich Schüler nicht mit so einem Umsonst-Gerät ausgegrenzt? Nein, sagt Schulleiterin Stolle, die Sorge hat sie nicht. Im Gegenteil: „Wir werden sagen: Du hast gut gearbeitet in den letzten Wochen, jetzt kriegst du ein Tablet, damit es noch besser läuft.“ Außerdem: Die Tablets stammen von einer Firma, die ein bestimmtes Obst als Symbol hat. Um soziale Stigmatisierung muss man sich wohl keine Sorgen machen.

Warum stammen die Tablets ausgerechnet von einer teuren US-Firma?

Warum ausgerechnet teure Apple-Geräte? Tom Erdmann, Berliner Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hatte genau diese Wahl kritisiert. „Der Markt ist ziemlich leer gefegt“, erklärt nun Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung. Man habe eine Firma beauftragt zu schauen, was es noch gibt – die Nachfrage nach digitalen Geräten ist momentan riesig. Alle wollen und müssen ans Netz. Bei Notebooks hätte man schon keine Chance mehr gehabt. Deshalb diese Tablets.

Auch an die Gefahr, dass Schüler womöglich versuchen, ihre Tablets zu Geld zu machen, hat man gedacht. „Eigentum des Landes Berlin“, prangt als großer Aufkleber auf der Rückseite des Geräts. „Nicht für den Weiterverkauf bestimmt. Dieses Gerät ist elektronisch gesichert.“ Bei Diebstahl kann man – zentral gesteuert – sofort alles löschen. Das Tablett ist danach wertlos.