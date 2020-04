Ohne Maske kein Einlass mehr in Berliner Geschäfte

Gleich am ersten Tag der Maskenpflicht in den Berliner Geschäften war es für viele eine Selbstverständlichkeit: Vor der Ladentür zogen sie unaufgefordert ihre Maske vor das Gesicht. Einige Wenige mussten noch von Sicherheitsmitarbeitern ermahnt werden.

Das war zum Beispiel der Fall in der Schloßstraße in Steglitz. Eine junge Frau, die mit stürmischen Schritt in die Postfiliale einbog, wurde von dem Security-Mitarbeiter sofort festgehalten und aufgefordert, Mund und Nase zu verhüllen. „Ich schicke jeden raus, der keine Maske hat“, sagt der junge Mann.

Ähnlich streng ging es am Einkaufszentrum „Boulevard Berlin“ zu. Auch dort stand Sicherheitspersonal an den Eingängen. Einer von ihnen war Cüneyt. Der 40-Jährige hatte sich am Morgen zehn Masken eingesteckt, für diejenigen, die keine dabei hatten. Doch nach einer Stunde waren sie alle. Da kam der Hinweis des Apothekers von der anderen Straßenseite gerade richtig, der ihm zwei Masken brachte und erklärte, dass Kunden sie bei ihm im Laden kaufen können: ein Stück für 95 Cent.

Kunden diskutieren über den Sinn des Maskentragens

Cüneyt muss sich an diesem Vormittag eine Menge anhören. Die Klagen von der Frau, die im Einkaufscenter in einem Schuhladen arbeitet und Asthmatikerin und Allergikerin ist. „Ich finde die Schutzmasken schrecklich“, sagt die Schönebergerin. Sie würden ihr den Atem nehmen. Jetzt wolle sie sich ein Attest vom Arzt besorgen, damit sie keine tragen müsse. Andere Kunden diskutieren rund um den Sicherheitsmitarbeiter über den Sinn oder Unsinn des Maskentragens. „Eigentlich rede ich gern mit Leuten“, sagt Cüneyt. Aber mit den Masken mache das kein Spaß. Er würde kein Lächeln sehen und die Menschen schlechter verstehen.

Vor den meisten Geschäften am Alexanderplatz kontrollieren Security-Leute an den Eingängen. Davor warten oftmals einige Kunden. Nur vereinzelte haben keinen Mundschutz dabei. Weder der Security-Mann vor der Modekette „New Yorker“ noch der Sicherheitsmann vor dem Elektrogeschäft „Saturn“ lässt die Kunden, ohne Mundschutz passieren. Diskussionen gibt es keine. Es gilt: kein Schutz, kein Zutritt. Bei Sabine M. würde die Maskenpflicht in den Geschäften gerne umgehen. Widerwillig trägt sie dennoch eine, um bei C&A einkaufen zu können. „Die Maske nervt mich, da meine Brille ständig beschlägt und ich Probleme beim Atmen bekomme“, sagt sie.

Auch wenn die Maskenpflicht seit Mittwoch gilt, im Kaufland am Alexanderplatz kaufen noch vereinzelt Kunden ohne Mund-Nasen-Schutz ein, sowie Dominik Schulz. Er sagt, er habe seine Maske im Büro vergessen und es sei ihm auch unangenehm. Deshalb habe er seine Jacke halb über das Gesicht gezogen. „Eigentlich finde ich die Pflicht eine gute Sache, da sie zum Wohl der Bevölkerung beiträgt“, sagt er. In dem Erotikshop Fun Factory am Hackescher Markt in Mitte bekommen Kunden wie Schulz, die einen Mundschutz vergessen haben, einen von der Besitzerin – vorausgesetzt sie interessieren sich auch wirklich für ein Produkt. Bislang habe sie noch niemanden einen Mundschutz anbieten müssen, da bislang nur ein Kunde im Laden stöberte und der hatte seinen selbst über den Mund und die Nase gezogen.

Auf dem Kurfürstendamm sind nur wenige Menschen unterwegs. Auch die Läden an der Straße sind am Mittwochmittag nicht gut besucht. Andrang herrscht hingegen vor der „Apotheke am Karstadt“. Mitarbeiter haben dort einen Tisch aufgestellt, auf dem sie unter anderem Mundschutz zum Verkauf anbieten. Monika Kolodziej und Martina Pecvan beraten alle Interessierten, die zu ihnen an den Tisch kommen.

Die meisten halten sich an die Anweisung

„Zuerst fragen Leute nach dem Preis und der Reinigungsmethode der Mundschutzmasken“, sagt Kolodziej. Eine ältere Frau, die am Tisch steht und sich gerade die Angebote anschaut, erklärt daraufhin strahlend: „Die Reinigung übernimmt immer mein Sohn!“ Wer sich einen Mundschutz gekauft hat, kann die Einlasskontrollen der Geschäfte am Kurfürstendamm passieren. Dort kontrollieren Mitarbeiter am Eingang, ob Kunden Masken tragen.

Vor den Wilmersdorfer Arcaden stehen ebenfalls Security-Mitarbeiter, die Kunden beim Einlass dazu auffordern, den Mundschutz aufzuziehen. Die meisten kommen dieser Aufforderung ohne Widerworte nach. Doch vereinzelt sieht man vor allem junge Menschen, die ihre Maske in den Arcaden wieder abnehmen. Die größte Schlange hat sich derweil vor dem Eingang des Edeka im Untergeschoss gebildet. Auch Edeltraud Geeke hat dort heute eingekauft. „Ich ziehe die Maske schon ganz automatisch auf, wenn ich ein Geschäft betrete“, sagt die 69-jährige Charlottenburgerin. Die Maskenpflicht hätte ihrer Meinung schon früher verabschiedet werden sollen, um sich und andere zu schützen.