Kriminalität Mann in Polizeigewahrsam zündet seine Decke an

Berlin. Ein 36-jähriger Mann hat in einer Zelle des Polizeigewahrsam in Berlin-Moabit seine Decke angezündet und muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Ein Rauchmelder wurde durch den Brand am Mittwochmorgen ausgelöst, so dass ein Mitarbeiter das Feuer bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Er löschte es, der mutmaßliche Brandstifter blieb unverletzt. Der 36-Jährige soll die Einwegdecke mit einem Feuerzeug angezündet haben. Er war wegen einer gefährlichen Körperverletzung festgenommen worden und wurde zwischenzeitlich entlassen.