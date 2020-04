IHK und Handwerk warnen vor Änderung der Bauordnung

Die vom rot-rot-grünen Senat geplante Aufnahme einer Pandemie-Klausel in die Berliner Bauordnung stößt bei der Handwerkskammer und bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin auf Widerstand. Vor allem die einseitige Fristverlängerung für Behörden sei das falsche Signal, so die beiden Kammern in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch.

Wie berichtet, wird das Berliner Abgeordnetenhaus an diesem Donnerstag in erster Lesung über die Änderung der Bauordnung beraten. Sie ermächtigt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Rechtsverordnungen zu erlassen, die der Verlängerung von Bearbeitungsfristen dienen, wenn bei Behörden Arbeitsbeschränkungen aufgrund von Pandemien auftreten. Demnach ist eine Verdopplung der Fristen für den Baubeginn bei Genehmigungsfreistellungsverfahren, bei der Prüfung der Vollständigkeit des Bauantrags sowie bei Äußerungen und Stellungnahmen im Rahmen der Behördenbeteiligung vorgesehen. Statt Fristen verlängern, Verfahren straffen „Statt Fristen zu verlängern, ist es aus Sicht des Handwerks in der aktuellen Situation zielführender, Genehmigungsverfahren zu straffen und zu entschlacken“, sagte Jürgen Wittke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin. Es komme jetzt darauf an, den Gesundheitsschutz der Verwaltungsbeschäftigten zu gewährleisten und die Leistungsfähigkeit der Behörden zu sichern. „Nur so wird es uns gemeinsam gelingen, die negativen Auswirkungen der Krise für die Wirtschaft nicht noch zu verstärken“, sagte Wittke. Die geplante Änderung sei ein Offenbarungseid der Politik, der die unzureichende IT-Ausstattung der Ämter deutlich mache, ergänzte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder. „Gerade in Krisenzeiten ist es doch Aufgabe der Verwaltung, als verlässlicher Partner der Bürger und Unternehmer zu agieren“, so Eder. In der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK befürchtet das Baugewerbe Umsatzeinbrüche als Folge von Corona. Beurteilten in der Vergangenheit fast 70 Prozent der Betriebe die Geschäftslage als gut, sind es aktuell noch 45 Prozent. 19 Prozent der Unternehmen beurteilen die Lage sogar als schlecht, vor Corona lag dieser Wert bei null. Auch in den handwerklichen Bau- und Ausbaubetrieben gehen seit der Krise die Firmen von einer Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation aus. Im Bauhauptgewerbe bezeichneten 13 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage als schlecht, im Ausbaugewerbe sogar 21 Prozent. Vor der Corona-Krise im Herbst 2019 lagen diese Werte bei drei beziehungsweise fünf Prozent.