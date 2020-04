Gas Gasag will in nächsten Jahren 450 Millionen Euro investieren

Der Berliner Gasversorger Gasag sieht sich in der Corona-Krise gut aufgestellt. Trotz Schulden will das Unternehmen in den kommenden Jahren kräftig investieren. Daran ändert auch der seit Jahren tobende Streit mit dem Land Berlin über die Netze nichts.