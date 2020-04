Kein Jahrzehnt der Berliner Stadtgeschichte gilt als so verrucht und legendär wie die 1920er-Jahre. Aber wie sah der Alltag der Berlinerinnen und Berliner seinerzeit wirklich aus? Mit dieser Serie werfen wir in loser Folge einen Blick in die zeitgenössischen Tageszeitungen der Hauptstadt.

Nachspiel zum Kapp-Putsch. Am

13. März 1920 war es mit dem Kapp-Lüttwitz-Putsch in Berlin zu einem konterrevolutionären Umsturzversuch gekommen, der im wesentlichen von aktiven oder ehemaligen Angehörigen der Reichswehr getragen wurde. Er scheiterte an der Uneinigkeit der Bewegung und an einem der größten Generalstreiks der deutschen Geschichte, der das ganze Land erfasste. Die „Vossische Zeitung“ berichtet über die Aufarbeitung der Geschehnisse in Charlottenburg: „Der Ausschuss zur Untersuchung aller mit dem Putsch zusammenhängenden Vorgänge in Charlottenburg gibt das Ergebnis seiner Feststellungen bekannt. Daraus ergibt sich, dass die dortige Einwohnerwehr kritiklos die Nachrichten der Zen-trale weitergegeben habe, die im Sinn der Kappleute gearbeitet habe. Bürger, die Kundgebungen und Flugblätter der rechtmäßigen Regierung ankleben und verteilen wollten, seien von der Einwohnerwehr verhaftet worden.“ Die Zeitung berichtet weiter, der Ausschuss empfehle, „außerordentliches Bedauern“ über die Vorgänge auszusprechen.

Die Stadt wächst. Das „Berliner Tageblatt“ berichtet über neue Kleinhaussiedlungen im Süden: „Die Siedlungsgesellschaft Gemeinde Lichtenrade hatte gestern zu einer Besichtigung ihrer bis jetzt fertiggestellten 67 Siedlungshäuser eingeladen. Die Gemeinde hat sämtliche Gesellschaftsanteile in Höhe von 210.000 Mark in ihrem Besitz. Schon von weitem machen die Häuser einen anheimelnden Eindruck. Zunächst gelangt an eine Gruppe von Doppelhäusern, bei denen die Reihenbildung vermieden wurde. Alle weisen neben einem von der Gemeinde in Pflege genommenen Vorgarten einen großen Gemüsegarten auf, der breit angelegt ist und den weitaus größten Teil des rund 600 Quadratmeter umfassenden Grundstücks ausmacht.“ Und wie teuer ist so etwas? Die Zeitung berichtet weiter, die Kosten für ein Doppelhaus mit Vierzimmerwohnungen würden sich auf 90.000 Mark belaufen. Die Siedlungsgesellschaft verfolge den Plan, „die Häuser meist an Kriegsverletzte oder an kinderreiche Familien abzugeben“.

Kriminalität. Die „Berliner Volkszeitung“ berichtet unter der Überschrift „Eine mit Typhusbazillen geimpfte Ziege gestohlen“ über einen kuriosen und besorgniserregenden Vorfall: „Ein Einbruch, der für die öffentliche Gesundheit unabsehbare Folgen haben kann, ist in Reinickendorf verübt worden. Das dortige Krankenhaus unterhält einen Stall für Versuchstiere, in dem zuletzt außer Kaninchen auch eine Ziege untergebracht war, die mit Typhusbazillen geimpft ist. Diese Ziege ist jetzt von Einbrechern gestohlen worden. Es besteht die Gefahr, dass der Genuss der Milch dieser gestohlenen Ziege oder des Fleisches Typhuserkrankungen und in weiterer Wirkung sogar eine Epidemie hervorrufen kann.“

Streik. Die Tarifauseinandersetzung im Nahverkehr dauert an. „Die morgige Feier des 1. Mai wird Groß-Berlin ohne jeden Verkehr sehen“, heißt es in der Abendausgabe der „Vossischen Zeitung“: „Aufgrund des bereits vor einigen Tagen gefassten Beschlusses der Straßenbahner, Hochbahner und Omnibusangestellten werden diese Verkehrsmittel ihren Betrieb völlig einstellen.“ Das habe weitreichende Folgen, heißt es weiter: „Die Stockung des Verkehrs wird auch viele Geschäfte morgen zum Schließen zwingen. Die Kaufhäuser beabsichtigen von 10-4 Uhr ihre Geschäfte geöffnet zu halten, sofern sich genügendes Personal einfindet. Die Hotels und Restaurants werden geöffnet sein, da die Gastwirtschaftsgehilfen (…) morgen arbeiten werden. Die Theater, Kabaretts und Varietés werden spielen.“

Aus den Kleinanzeigen: „Nur an Private verkauft Witwe elegantes Speisezimmer mit Lederstühlen. Besichtigung täglich 2-6 Uhr. Wischer, Neukölln, Isarstraße 1“ („Berliner Tageblatt“).