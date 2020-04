Michael Müller kann in der Corona-Zeit zulegen. Aber der Regierende Bürgermeister bleibt unbeliebter als seine Bundeskollegen.

Berlin. In einer Krise scharen sich die Bürger um ihre Regierenden. Dieser politische Lehrsatz ist in Berlin in etwas abgewandelter Form auch zu beobachten. Die Ergebnisse des Berlin Trends, der Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von Berliner Morgenpost und RBB-Abendschau, zeigen einige Besonderheiten auf.