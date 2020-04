Labbadia sieht Chancen und Gefahren

Es ist ein Spagat, wie es ihn noch nie im deutschen Profifußball gab. Auch Hertha-Trainer Bruno Labbadia weiß um die Gefahren und die Chancen bei einer Reaktivierung der Bundesliga in Zeiten von Corona. Für ihn kommt es auch auf den richtigen Zeitpunkt an.

Berlin. Keine Sonderrolle, aber möglicherweise ein Signal als Vorreiter: Bruno Labbadia glaubt, dass der Profifußball in Zeiten von Corona ein Beispiel geben könnte, um schrittweise "einigermaßen wieder zu einem normaleren Leben zu kommen". Der Trainer von Hertha BSC warnte in einer Videokonferenz am Mittwoch zugleich: "Das Letzte, was wir machen dürfen, ist, uns über die Gesellschaft zu stellen."

Auch deshalb sagte der 54 Jahre alte Trainer zur erneuten Corona-Beratung der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag, von dem auch Zeichen für den Sport erwartet werden: "Momentan erwarte ich noch gar nichts." Andere Vertreter der Bundesliga erhoffen sich von dem Spitzentreffen eine politische Entscheidung, ob die 1. und 2. Bundesliga mit Geisterspielen die Saison fortsetzen darf.

Wichtig ist für Labbadia der "richtige Zeitpunkt" des Wiedereinstiegs. Entscheidend sei, wie man mit weiteren Lockerungen in der gesamten Gesellschaft umgehe. Dann könne auch die Frage geklärt werden, "wann wir einsteigen als Fußball", sagte der gebürtige Darmstädter. "Gut ist, dass wir ein schlüssiges Konzept haben. Wenn wir das gut umsetzen würden, wäre das vielleicht ein Signal für gewisse Betriebe" und andere Bereiche: "Einer macht es vor, die anderen können hinterherziehen." Der Fußball könne in dieser komplizierten Zeit für eine "gewisse Freude" sorgen.

Die Bundesliga steht vor einer Situation, "die es so noch nie gegeben hat", sagte der neue Hertha-Trainer. Zunächst brauche man bei einer positiven Entscheidung "einen gewissen Vorlauf", um Spieler vor Verletzungsrisiken zu schützen und den sicher vielen TV-Zuschauern auch guten Fußball bieten zu können, sagte Labbadia. "Dann müssen wir das Konzept der DFL, das auch bei der Politik sehr gut angekommen ist, gut umsetzen."

Es sei nicht hundertprozentig. Aber eine hundertprozentige Sicherheit könne es in der gegenwärtigen Corona-Krise ohnehin erst geben, wenn wirksame Gegenmittel und Impfungen zur Verfügung stünden.

Noch sei man auch bei Hertha von Wettkampftraining weit entfernt, das es bereits seit acht Wochen nicht mehr gebe. Die gegenwärtig geltenden Abstands- und Hygieneregeln und die Sonderregelungen im Training hätten sich inzwischen eingespielt, berichtete Labbadia. Der Verein muss täglich anmelden, mit welchen Achtergruppen wann und was trainiert wird. Das wird von der zuständigen Senatsverwaltung auch kontrolliert. "Es gab keine Beanstandungen, das Zusammenspiel funktioniert", bemerkte Labbadia, der vor drei Wochen als Hertha-Coach gestartet war: "Für uns war das totales Neuland."

"Alle wollen morgen spielen", sagte Labbadia. Doch davor gebe es noch viel Arbeit und viele Details zu besprechen. "Auch dann ist es immer noch nicht optimal, aber alle müssen Kompromisse machen." Die müssten sich jedoch auch mit dem Sportlichen vereinbaren lassen, mahnte der Berliner Trainer: "Wichtig ist, dass es ein paar Vorreiter gibt, dann können andere hinterherziehen."