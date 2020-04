Wie aus dem Star ein schwarzer Papagei wurde

Da marschiert ein Biber mitten am Tag durch eine Einkaufsstraße in Tegel. Rehe stehen am Stadtrand in Vorgärten, Füchse laufen auf gepflasterten Parkwegen entlang. Seit die Berliner wegen des Coronavirus in ihren Häusern und Wohnungen verschwunden sind, erobern die Tiere ungestört die leeren Straßen und Plätze. Holt sich die Natur jetzt ihr Revier zurück? „Der Eindruck könnte entstehen“, sagt der Wildtier-Experte Derk Ehlert. Deutlich mehr Menschen meldeten sich auch bei ihm und berichteten von „interessanten Naturbeobachtungen“. Aber Tatsache ist: „Es gibt nicht mehr Wildtiere in der Stadt, sie werden jetzt nur mehr wahrgenommen“, sagt Ehlert. Die Berliner erobern sich die Natur zurück. Bei langen Spaziergängen, Ausflügen und viel Zeit zum Entdecken.

Diese Einschätzung teilt Ehlert mit den Experten der Naturschutzverbände von Nabu und BUND. „Es möchten wohl alle gern, dass ein Wolf auf dem Alexanderplatz steht“, sagt Katrin Koch von der Wildtierberatung des Nabu und lacht. Das wird nicht geschehen. Der Fuchs ist dort schon lange zu Hause, denn der Platz ist mit Ratten, Mäusen und Lebensmittelresten eine „Fettlebe“ für ihn. „Jetzt, wo der Platz leer ist, wird er natürlich von niemanden gestört“, sagt Katrin Koch. Auch in den Einkaufsstraßen sei wenig los, deshalb sehe man die Tiere vielleicht öfter. Viel weniger Igel und Marder werden überfahren Der geringere Verkehr sorge zudem dafür, dass weniger Igel, Eichhörnchen und Steinmarder überfahren oder angefahren werden und stattdessen entspannt die Gehwege und Straßen lang spazieren. „Aber ein ähnliches Phänomen gibt es auch in den Schulferien, wenn die Stadt leer ist“, sagt Katrin Koch. Dann komme es vor, dass Enten im Springbrunnen oder im Pool schwimmen – ganz einfach, weil sie nicht aufgescheucht werden. Aber schön findet die Nabu-Mitarbeiterin es trotzdem, dass die Menschen wieder sehen, wie wichtig die Natur ist. Nach Auskunft von Wildtier-Experte Derk Ehlert leben zwischen 3000 und 4000 Wildschweine in Berlins Wäldern und etwa 1200 bis 1400 Füchse in der Stadt, mehrere Tausend Kaninchen, mehr als 1000 Waschbären, über 100 Biber. Dazu gibt es mehr als 1300 Nachtigall-Reviere. Seit etwa zehn Jahren haben auch die Möwen Berlin entdeckt. „Ihr bevorzugter Brutplatz sind der Alexanderplatz und das Bundeskanzleramt“, so Ehlert. Dort fänden sie Flachdächer mit Kieselbeschichtung, wo sie ungestört von Fuchs und Marder brüten könnten. Berliner entdecken „seltsame“ Tiere Etwa ein Drittel mehr Anrufe hat Derk Ehlert jetzt am Wildtier-Telefon der Senatsumweltverwaltung. Oft werden ihm auch Fotos geschickt mit den Nachfragen: Ist das ein Habicht? Ist das ein Fuchs? Oder was ist das? Kürzlich hat ihm eine Frau aus Friedenau von komischen Stimmen berichtet. Die sollten von einem schwarzem Papagei kommen. Auf dieses seltsame Tier war auch Derk Ehlert gespannt. Auf dem Foto konnte er dann eindeutig einen Star identifizieren. „Stare können wie Papageien lernen, menschliche Laute nachzumachen“, sagt der Experte. Zum Beispiel, wenn sie neben Papageien leben, die in Außenvolieren gehalten werden. Auch Ehlert kann der ruhigen Corona-Zeit etwas abgewinnen: „Wenn die Welle vorbei ist, haben die Berliner begriffen, dass die Natur nicht weit weg ist, sondern vor der Haustür – vom Insekt bis zur schönsten Pflanze.“ Bereits seit einige Jahrzehnten verlassen die Tiere Wald und Feld und trauen sich in die Stadt. „Das hat auch mit der Einstellung des Menschen zu tun“, sagt Christian Hönig, Referent für Baumschutz beim BUND. Früher wäre ein Fuchs sofort erschossen worden, heute werde er freudig begrüßt. Ähnlich sei es mit Habichten. Es gebe einen Mentalitätswechsel – „die Menschen erlauben den Tieren einfach mehr“, so der BUND-Experte. Aber noch ein anderer Grund führt zur Einwanderung in die Stadt. Bestimmte Tierarten sind gezwungen, auszuweichen. Neben Haussperlingen, Spechten und Feldhasen gehöre auch der Hamster dazu, der auf dem Feld von einer Erntemaschine geschreddert werden würde und deshalb lieber auf Friedhöfen in der Stadt wohnt, sagt Christian Hönig. „Die Stadt ist ein wichtiger Lebensraum für Tiere“, so der Experte. Füchse gehören schon zum Stadtbild Sichtbarer werden die Tiere seiner Meinung nach auch, weil sie sich mehr herauswagen. „Wildtiere sind scheu, aber jetzt sind die Straßen leer und leichter zu passieren“, sagt Hönig. So sind an den Stadträndern Rehe zu beobachten, die in Vorgärten Blumen fressen. Aber näher sind sie noch nicht herangekommen, „sie sind noch nicht durch die Stadt gezogen“. Anders bei Füchsen, die sind kaum noch scheu, sondern gehören vielerorts schon dazu. Vergleichsweise wenig Veränderung gebe es bei der Vogelwelt. Dass Biber auch mal auf Gehwegen zu sehen sind, ist für alle drei Naturschutz-Experten nichts Besonderes. Sie laufen ab und zu über die Straße, um auf die andere Uferseite zu kommen, sagt Wildtier-Experte Derk Ehlert. Nur dieses Mal hatte der Biber in Tegel wohl die Orientierung verloren. Mit Polizeischutz ging es dann zurück zum Wasser.