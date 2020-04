Stübgen: Steigende Zahl von Angriffen auf Kommunalpolitiker

Potsdam. Die Zahl der Angriffe auf Amtsträger und Vertreter von Parteien hat nach Angaben von Innenminister Michael Stübgen (CDU) auch in Brandenburg in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dabei handele es sich in den meisten Fällen um Beleidigungen und verleumderische Äußerungen im Internet, sagte Stübgen am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. "Ich hatte selbst mit Kommunalpolitikern Kontakt, die dieser Problematik ausgesetzt sind - und das Maß, wie das zunimmt, ist beunruhigend", sagte der Minister.

Die Brandenburger Polizei habe bereits reagiert und Sicherheitshinweise für Kommunalpolitiker an alle Kommunen verschickt, erklärte Stübgen. Diese seien auch auf der Webseite der Brandenburger Polizei abrufbar. Zudem gebe es einen Ansprechpartner der Polizei, der auch schon Betroffene beraten habe.

Im vergangenen Jahr habe die Polizei 161 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger registriert, berichtete der Minister. Darunter seien 56 Sachbeschädigungen, 32 Beleidigungen und 11 Bedrohungen gewesen. In 16 Fällen waren Kommunalpolitiker betroffen. 2019 sei allerdings auch ein Wahljahr gewesen, in dem sich Angriffe meist häuften, sagte Stübgen.