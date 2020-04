Berlin. Ein 50 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall durch eine geöffnete Fahrzeugtür im Berliner Ortsteil Alt-Treptow schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Rad am Dienstagabend in der Kiefholzstraße unterwegs und stieß gegen eine Transportertür, die ein 23-Jähriger zuvor öffnete. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Radler stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Rumpf zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

( dpa )