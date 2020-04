Gesundheit Brandenburg will Corona-Reserve in Krankenhäusern senken

Potsdam. Die Krankenhäuser in Brandenburg sollen trotz der Corona-Krise bald wieder Operationen und andere Eingriffe vornehmen können. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kündigte am Mittwoch in Potsdam eine Empfehlung an die Kliniken an, zurückgestellte Operationen wieder hochzufahren. Das soll nach einer Prioritätenliste gehen, wie schwer die Konsequenz einer Verschiebung für den jeweiligen Patienten wäre. Rund ein Viertel der Beatmungskapazitäten sollen aber weiter reserviert bleiben, um bei einer Verschlechterung der Lage wieder schnell reagieren zu können. Das sei auch mit der Krankenhausgesellschaft besprochen.

"Es ist uns gelungen, die Aufgabe eine Überlastung unseres Gesundheitswesens zu vermeiden", sagte Nonnemacher im Gesundheitsausschuss des Landtags. "Wir müssen jetzt aber auch dran denken, inwieweit wir es noch rechtfertigen können, bestimmte Eingriffe bei anderen Patienten etwas zurückzustellen." Brandenburg sei bisher "nicht im entferntesten" an Kapazitätsgrenzen bei der Versorgung schwerer Corona-Patienten gestoßen. Die Zahl der Krankenhausbetten mit künstlicher Beatmung stieg von 531 Mitte März auf 886. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Dienstag Empfehlungen an die Länder vorgelegt, damit ab Mai weniger Kapazitäten für Corona-Patienten freigehalten werden müssen.