Corona-Regeln: Ministerin warnt vor zu schneller Lockerung

Potsdam. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält eine zu weitgehende Lockerung der Beschränkungen gegen das Coronavirus für gefährlich. Es sei zwar richtig, bestimmte Dinge zu lockern, denn "wir müssen uns auch der schweren Grundrechtseingriffe bewusst sein", sagte Nonnemacher am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags in Potsdam. Sie warne aber, "wenn wir auf einen Schlag wieder zuviel freigeben, dass dann die Gefahr besteht, dass wir wieder in ein exponentielles Wachstum kommen." Die Ministerin betonte: "Wir werden mit dieser Pandemie noch viele, viele Monate - vermutlich bis ins nächste Jahr - zu tun haben." Bund und Länder beraten am Donnerstag über das weitere Vorgehen.

( dpa )