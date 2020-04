Brosda: Milliarden von Bund und Ländern für Kulturszene

Berlin. Zur Rettung der Kulturszene in der Corona-Krise sieht Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda Bedarf für ein Milliardenprogramm von Bund und Ländern. Damit soll direkt auch die Produktion von Kultur angekurbelt werden. "Wir sollten gemeinsam überlegen, wie wir rauskommen aus einer Logik, derzufolge wir nur die Ausfälle kompensieren", sagte Brosda, der auch für die SPD-geführten Länder verhandelt, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die aktuelle Hilfen haben aus Sicht des Kultursenators eine zu defensive Perspektive. "Wir müssen viel mehr darüber nachdenken, wie wir Förderprogramme entwickeln, die die Produktion von Kunst und von kulturellen Angeboten auch unter den Bedingungen von Corona ermöglichen." Kulturproduktion müsse wieder gefördert werden. "Damit erübrigt sich dann auch ein Stück weit die Frage, inwiefern wir Künstlerinnen und Künstler in Hilfssysteme verweisen müssen, weil wir dann wieder fördern, dass sie Kunst schaffen können", sagte der Vorsitzende des SPD-Kulturforums.

"Dafür haben die Länder Mechanismen mit ihren Fördersystemen, dafür hat der Bund mit seinen großen Fonds und Stiftungen Mechanismen." Brosda sieht ein immenses finanzielles Potenzial. "Wenn wir alles zusammenzählen, was Länder, Bund und Kommunen machen, dann kommen wir sicher in einen Bereich von bis zu zwei Milliarden Euro, die man bewegen muss. Wir müssen gucken, wie man das miteinander hinkriegt."

Das Geld solle dabei nicht in einen Topf geworfen werden. "Wir müssen schauen, wie die verschiedenen Ansätze gut zusammenpassen, die jeder entwickelt. Dafür brauchen wir gemeinsame Ideen und Mechanismen."

Die von den Länder-Kulturministern geforderten Gesprächen mit dem Bund sind für Brosda eine Möglichkeit für rasches Handeln. "Wir müssen keine lange Grundsatzdiskussion führen, sondern können sehr schnell vorgehen und - gegebenenfalls gemeinsam mit den Verbänden - Formate entwickeln, die zueinander passen. Da kann man sich sehr zeitnah treffen und gemeinsam etwas vereinbaren." Die Kulturminister wollten mit dem Bund auch darüber sprechen, "wie wir nötige Öffnungen organisieren und die Hilfs- und Förderangebote abgestimmt so gestalten, dass Kulturproduktion jetzt und in Zukunft in einer neuen Normalität möglich ist."