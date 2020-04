Corona kostet BVG bis zu 150 Millionen Euro

Die Corona-Krise reißt ein millionenschweres Loch in die Kassen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Das Verkehrsunternehmen rechnet bei einer andauernden Krise und nur schrittweiser Normalisierung für das aktuelle Jahr mit einem Minus von bis zu 150 Millionen Euro. Das geht aus internen Aufstellungen der BVG hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegen.

BVG in der Corona-Krise: 142 Millionen Euro Einnahmen weniger durch Ticketverkäufe

Alleine beim Fahrkartenverkauf rechnen die Verkehrsbetriebe mit einem Ertragsminus von 142 Millionen Euro für 2020. Woher das massive Minus kommt, kann jeder abschätzen, der zurzeit im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist: In den Bussen und Bahnen des Unternehmens sitzen kaum noch Passagiere. Zeitweise lang der Fahrgastrückgang in den vergangenen Wochen bei 70 Prozent. Schwer zu schaffen macht der BVG vor allem, dass wegen der Corona-Krise die Touristen fernbleiben. Sie kaufen normalerweise verstärkt die im Vergleich zum Abonnement teureren Tickets am Fahrkartenautomat.

Doch auch die übrigen Erträge der BVG brechen wegen der Corona-Pandemie massiv ein, darunter etwa der Betrieb von Kiosken und die Vermietung von Ladenlokalen in den U-Bahnhöfen durch die Tochtergesellschaft Urbanis. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern hierbei mit Mindereinnahmen in Höhe von 40,3 Millionen Euro.

Land Berlin will Fehlbetrag über den Nachtragshaushalt ausgleichen

Zugleich spart die BVG an anderer Stelle aber auch Geld, etwa beim Personal. Unter anderem wegen des Ausbleibens von Neueinstellungen sinkt der Aufwand für Mitarbeiter der Aufstellung zufolge um rund 20,9 Millionen Euro in diesem Jahr unter den zuvor prognostizierten Wert. Der reduzierte Betrieb in den vergangenen Wochen sorgt auch dafür, dass die Verkehrsbetriebe rund 7,1 Millionen Euro weniger für Energie ausgeben müssen.

Diese grobe Kalkulation führt insgesamt zu dem Fehlbetrag von bis zu 150 Millionen Euro. Ursprünglich hatte die BVG laut dem Dokument für 2020 mit einem minimalen Plus von 200.000 Euro kalkuliert. „Jeden Tag machen wir aktuell eine halbe Million Verlust“, sagte BVG-Sprecherin, angesprochen auf das Ertragsminus.

Auf dem Einnahmenausfall soll das Verkehrsunternehmen jedoch nicht sitzen bleiben. Stattdessen sollen die Verkehrsbetriebe zusätzliche Landesmittel erhalten. „Das Land Berlin wird das pandemiebedingte Defizit der BVG ausgleichen, dafür haben wir Mittel im Nachtragshaushalt angemeldet“, sagte eine Sprecherin der Senatswirtschaftsverwaltung. Auch gebe es Gespräche mit dem Bund, die Einnahmeausfälle zu kompensieren.