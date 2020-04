Berlin. Wegen Verdienstausfällen in der Corona-Krise haben bereits Tausende Berliner Anträge auf Entschädigungszahlungen beim Land Berlin gestellt. Wie die Finanzverwaltung am Dienstag auf eine Anfrage der Berliner Morgenpost hin mitteilte, seien bislang 5026 Anträge eingegangen. Davon seien 1801 bearbeitungsrelevant im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).

Bei den übrigen 3225 Anträgen sei eine wirtschaftliche Unterstützung gewünscht, ohne dass die Voraussetzungen nach dem IfSG ersichtlich sei, so eine Sprecherin. Entschädigungen in Höhe von 60.000 Euro habe die Finanzverwaltung bislang überwiesen, sagte sie. Die Höhe der Zahlungen richtet sich nach dem jeweiligen Verdienstausfall des Antragstellers.

Hintergrund ist ein entsprechender Passus im IfSG. Demnach können Personen, die durch eine Behörde unter Quarantäne gestellt oder mit einem Tätigkeitsverbot belegt worden sind, auf Antrag Entschädigungen erhalten. Berechtigt dazu sind zum Beispiel Kontaktpersonen von Corona-Infizierten, die auf Geheiß eines Gesundheitsamtes unter häusliche Quarantäne gestellt wurden. Aber auch Reisende, die nach ihrer Rückkehr auf behördliche Weisung hin zunächst zu Hause bleiben sollten, sind anspruchsberechtigt.

Berliner Gesundheitsämter haben bereits mehr als 15.000 Maßnahmen angeordnet

Wie eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe ergab, hatten die Gesundheitsämter in den einzelnen Bezirken bis Mitte April bereits mindestens 15.000 Maßnahmen wie Tätigkeitsverbote oder Quarantänen angeordnet. Demnach sind im Bezirk Pankow bislang 2300 Personen mit entsprechenden Maßnahmen belegt worden. Danach folgen Reinickendorf (2098), Charlottenburg-Wilmersdorf (2086), Treptow-Köpenick (1639) und Mitte (1424). Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg spricht den Angaben zufolge zwischen 100 und 120 Quarantänen und Tätigkeitsverbote pro Tag aus.

Nicht alle Personen, die mit den entsprechenden Maßnahmen belegt wurden, haben jedoch Anspruch auf Entschädigung. Bei Angestellten im öffentlichen Dienst etwa laufe das Gehalt wie gewohnt weiter, auch Rentner und Pensionäre könnten keine Anträge stellen, ebenso Kinder, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung.

FDP-Abgeordneter sieht Ansprüche auch für stillgelegte Unternehmen

Laut dem FDP-Abgeordneten Luthe könnten darüber hinaus auch auf behördliche Anweisung hin geschlossene Unternehmen – wie etwa Gaststätten – Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben. Die relativ kleine Zahl von Anträgen im Verhältnis zu den ausgesprochenen Maßnahmen zeigten aber, dass viele Betroffene bisher gar nicht an die Möglichkeit gedacht hätten, ihnen stünde eine Entschädigung zu, so Luthe. „In Anbetracht der Schwere der Eingriffe überrascht die pauschale Aussage der Finanzverwaltung auf ihrer Webseite schon sehr, es stünde den von der Verordnung Betroffenen keine gesetzliche Entschädigung zu. Das kommt stets auf den Einzelfall an, der aber nur auf Antrag geprüft werden kann“, sagte Luthe der Morgenpost. Er könne daher jedem Betroffenen nur raten, vorsorglich schriftlich seine Ansprüche geltend zu machen, statt nur auf Freiwilligkeit des Senats zu hoffen, so Luthe.

Auch der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Holger Krestel, ergänzte, pauschal könnten Entschädigungsansprüche nicht weggewischt werden. „Daran hängen schließlich Existenzen“, sagte Krestel.

Unterstützung erhielten die Liberalen am Dienstag auch aus der CDU-Fraktion. „Die Finanzverwaltung in Berlin hat es sich wohl etwas zu einfach gemacht. Es können durchaus Ansprüche entstehen, ich glaube, dieses Vorgehen wird vor den Gerichten noch behandelt werden müssen, und es wird spannend, ob hier nicht im Sinne der Unternehmen geurteilt werden wird“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Christian Gräff.

Ansprüche müssten innerhalb von drei Monaten geltend gemacht werden

Juristisch gesehen ist die Sache allerdings umstritten. Im Wortlaut des Infektionsschutzgesetzes kommen Entschädigungsansprüche nur in Betracht, wenn sich ein Unternehmer selbst angesteckt oder ansteckungsverdächtig ist und deshalb in behördlich angeordnete Quarantäne kommt. Allerdings habe der Gesetzgeber eine Situation mit solch weitreichenden, präventiven Betriebsschließungen seinerzeit wohl nicht antizipiert, sagte der Jurist Tim Horacek von der Berliner Kanzlei Gansel Rechtsanwälte auf Anfrage. „Demnach käme nur eine über den Wortlaut hinausgehende Anwendung des IfSG für sämtliche von den Betriebsschließungen betroffenen Unternehmen in Betracht“, so Horacek.

Erfolgsaussichten von entsprechenden Gerichtsverfahren ließen sich allerdings nicht prognostizieren, insbesondere, da keinerlei belastbaren Erfahrungswerte existierten, sagte er. „Als Gansel Rechtsanwälte sehen wir aktuell eine gute Argumentationen für einen Entschädigungsanspruch und prüfen diesen intensiv“, erklärte Horacek. Um etwaige Entschädigungen zu erhalten, müssten die Ansprüche aber innerhalb von drei Monaten ab erstmaligem Einstellen der verbotenen Tätigkeit geltend gemacht werden. Dafür genüge eine Mitteilung an die zuständige Behörde.