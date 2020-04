Finanzhilfe für Bildungseinrichtungen und Sportvereine

Potsdam. Das Land Brandenburg stellt wegen der Corona-Krise zehn Millionen Euro für gemeinnützige Bildungseinrichtungen, die Jugendhilfe und Sportvereine bereit. "Es besteht ein klares Landesinteresse daran, dass Jugendherbergen, Sportvereine und Weiterbildungseinrichtungen diese sehr schwierigen Zeiten überstehen", sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Dienstag. Daher sollen die Träger der Einrichtungen mit einem Festbetrag unterstützt werden, damit sie drei Monate lang einen Notbetrieb überstehen können.

Dafür müsse der Antragsteller versichern, dass er durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohende Notlage geraten sei, teilte das Bildungsministerium mit. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) will am Mittwoch ein Förderprogramm für Kultureinrichtungen vorstellen.