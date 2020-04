Berlin. Die Türen des eingefahrenen TXL-Busses öffnen sich vor dem Terminal, doch heraus kommt: niemand. Wo sich sonst Touristen und Geschäftsreisende mit ihren Koffern und Taschen hineinquetschen, transportiert der Bus an diesem Mittag nur noch heiße Luft. Es sind keine gewöhnlichen Tage. Auch nicht am Flughafen Tegel. Die Corona-Pandemie hat den Flugverkehr fast vollständig zum Erliegen gebracht. In Tegel herrscht deshalb mittlerweile fast Stillstand.

An diesem Mittwoch berät die Gesellschafterversammlung erneut darüber, den Betrieb an dem Airport ganz einzustellen. Vorerst, wie es heißt. Doch abwegig ist es nicht, dass der Flughafen Tegel auch bei einem temporären Betriebsstopp die Türen bis zum geplanten Aus im Herbst nicht mehr öffnet. Das Ende für den Airport könnte damit schon besiegelt werden.

Urlaubsreisen per Flugzeug sind schon seit Wochen nicht mehr erlaubt. Auch geschäftliche Termine werden wegen der Pandemie fast nur noch per Telefon- oder Videokonferenz abgewickelt. Doch wer fliegt in Zeiten von Corona überhaupt noch? Wer setzt sich über Stunden in einen engen Flieger, wenn aktuell schon über die Gefahr von U-Bahn-Fahrten diskutiert wird?

Allzu viele Menschen sind es jedenfalls nicht. An manchen Tagen gebe es statt 100.000 Fluggästen keine Tausend Passagiere mehr, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup zuletzt im Interview mit der Berliner Morgenpost. Was das bedeutet, zeigt ein Blick in die Tegeler Terminals. Auf den Gängen herrscht gähnende Leere. Allein am Terminal C wird der minimale Flugbetrieb noch aufrechterhalten. Startet nicht gerade eine der wenigen Maschinen am Tag, wartet niemand mehr an den Check-in-Schaltern. Landet ein Flieger, tauchen vereinzelt Reisende aus dem Sicherheitsbereich auf.

Aus Perth zurück nach Deutschland

Zu ihnen gehören Sophia Potthoff und Tom Schöpe. Mit großen Backpacker-Rucksäcken auf dem Rücken und vor dem Bauch suchen die beiden den Ausgang – erschöpft von ihrer langen Reise. Mehrere Jahre haben die beiden in Australien und Neuseeland verbracht, sich dort mit Arbeiten den Aufenthalt finanziert. Nun kommen sie aus Perth zurück nach Deutschland. Die Maschinen seien „für Coronazeiten voll“ gewesen, sagt Tom Schöpe. Zumal die Airline die Passagiere im vorderen Teil konzentriert platziert habe. Trotz je eines Sitzes Sicherheitsabstand eine unverständliche Entscheidung, finden die beiden. Für sie geht es nach Dresden, die Quarantäne wollen sie bei Toms Familie verbringen.

Nur drei Tage wollen Katharina S. und ihr Partner in Berlin verbringen. Sie sind mit derselben Maschine aus ihrem Wohnort London gekommen. Ihr Reisegrund ist geschäftlich, wenn auch wenig erfreulich: Sie sind in Berlin, um bei Gericht einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Corona-Krise habe bei ihrem Beratungsunternehmen die Aufträge einbrechen lassen. Schon seit zwei Wochen versuchten sie deshalb, für die Anzeige zurück nach Berlin zu kommen. Das habe sich komplizierter dargestellt als erwartet, so S. „Es schwierig, überhaupt nach Berlin zu kommen.“ Faktisch gebe es auch nur jeden zweiten Tag einen Flieger, und auch der Flug gehe nicht immer. „Wir hatten schon vor einer Woche einen Flug gebucht, der wurde storniert.“ Die leeren Terminalhallen in London-Heathrow und Tegel findet sie gespenstisch. „Es ist sehr spooky.“

So empfindet es auch ein Mitarbeiter eines Kiosks im Terminal C, dem letzten Geschäft, das am Flughafen noch geöffnet hat. Allein steht er hinter der Theke des leeren Ladens. 30 bis 40 Passagiere kämen in manchen Schichten noch zu ihm. „Es fühlt sich an wie ein Geisterflughafen.“

In diesem Zustand wollen Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup und das Land Berlin den Airport nicht länger offen halten. Der Betrieb in Tegel beschere täglich etwa 200.000 Euro Verlust. Ausgleichen müssen das die Eigner Berlin, Brandenburg und der Bund. Die Hauptstadt hofft deshalb, die Mitgesellschafter umstimmen zu können. Noch vor drei Wochen hatten der Bund und Brandenburg darauf beharrt, Tegel offen zu halten. Ob sich an der Einstellung etwas geändert hat, ist unklar. Dass sich die Fluggastzahlen in naher Zukunft nicht erholen werden, müsse mittlerweile jedoch auch der Bund erkannt haben, ist aus Flughafen-Kreisen zu vernehmen.

Fluggesellschaften wollen Tegel offenhalten

Sicher soll bislang nur so viel sein: Bleiben der Bund und Brandenburg bei ihrer Haltung, soll die Debatte, Tegel temporär zu schließen, vom Tisch sein. Unterstützung für die Offenhaltung kommt von den Fluggesellschaften. Da sich nahezu sämtliche Mitarbeiter in Kurzarbeit befänden, könnten die Unternehmen einen Umzug an einen anderen Airport derzeit nicht stemmen, schreiben der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften sowie die Interessengemeinschaft für ausländische Gesellschaften in einem Brief an den Aufsichtsratschef der Berliner Flughäfen, Rainer Bretschneider. Anders sieht es der Flughafenverband ADV. Die Konzentration der Flughafengesellschaft auf den Standort Schönefeld sei ein „Gebot der Vernunft und der Wirtschaftlichkeit“.

All das kümmert Mark Brewer nicht. Er ist einfach nur glücklich, endlich mit Frau Lelanie und Tochter Olivia in Tegel gelandet zu sein. Sie kommen wegen Brewers neuem Job nach Deutschland. Schon Ende März sollte er seine Stelle als Dekan des neuen Campus der britischen Universität Lancaster University in Leipzig antreten. Ihr Haus in Großbritannien war schon ausgeräumt und verkauft – dann kam Corona und sie konnten von der Insel nicht mehr weg. „Unsere Flüge wurden dreimal storniert.“ Nun habe es endlich doch noch geklappt.