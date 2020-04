Fußgängerin beim Einparken an Hauswand gequetscht

Jüterbog. Beim Einparken hat ein 82-Jähriger in Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) eine Frau übersehen und mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand gequetscht. Die 78-Jährige musste am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Gegen den 82-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen. Der Sachschaden am Auto und der Hauswand werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

( dpa )