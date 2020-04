„Die Straße wirkte wie gefegt, und nur an den Ecken war man mit Barrikadenbau beschäftigt, zu welchem Zweck alle herankommenden Wagen und Droschken angehalten und umgestülpt wurden.“ So beschreibt Theodor Fontane, wie er den 18. März 1848 in Berlin erlebt hatte.

Bald darauf kehrte der junge Zeitzeuge schweißtriefend in die Neue Königstraße zurück, „auf der eben vom Tor her ein Arbeiterhaufen heranrückte, ­lauter ordentliche Leute, nur um sie ­herum etliche verdächtige Gestalten. Es war halb wie eine militärische Kolonne, und ohne zu wissen, was sie vorhatte, rangierte ich mich ein und ließ mich ­fortreißen. Es ging über den Alexanderplatz weg auf das Königstädter Theater zu, das alsbald wie im Sturm genommen wurde.“

Die Kulissen landeten auf einer Barrikade, die Theaterwaffen wie Gewehre mit Bajonett wurden mitgenommen. Fontane fiel aus dem Fundus ein Karabiner in die Hände, aber er scheiterte am Einfüllen des Pulvers. Der Apotheker und Schriftsteller blieb mehr ein Beobachter inmitten des revolutionären Durcheinanders.

Einige Barrikaden waren groß wie dreistöckige Häuser

Mehr als 900 Barrikaden gab es in der Stadt, manche von ihnen erreichten die Höhe eines dreistöckigen Hauses. Der zweitägige Berliner Barrikadenkampf nimmt in Fontanes erst später niedergeschriebenen Schilderungen das politische Scheitern der uneinigen Opposition voraus, aber in der Märzrevo­lution von 1848 gehörten die Ereignisse rund ums Stadtschloss zu den massivsten und verlustreichsten Straßenkämpfen. Mehr als 200 Zivilisten waren in Berlin ums Leben gekommen, sie wurden als Märzgefallene bezeichnet. Mehr als 600 Aufständische waren verwundet worden oder in Gefangenschaft geraten. Die königlichen Truppen hatten rund 50 Tote zu beklagen.

Der Friedhof der Märzgefallenen in Friedrichshain vor den Toren der Stadt wurde nach der gescheiterten Revolution noch einige Zeit lang alljährlich am 18. März von Handwerkern und Indus­triearbeitern aufgesucht, die Regierung beorderte ihrerseits Militär und Polizei dorthin, um eine politische Wallfahrtsstätte zu verhindern. Im Jahr 2000 wurde der Platz vorm Brandenburger Tor symbolträchtig in den Platz des 18. März umbenannt.

Der Beisetzungszug der Märzgefal­lenen am 22. März 1848 war ein städtisches Großereignis. Särge der Getöteten waren auf den Treppen des Deutschen Doms aufgebahrt, rund 20000 Menschen aus allen Gesellschaftsschichten nahmen an der Trauerzeremonie auf dem Gendarmenmarkt teil.

Der Maler Adolph Menzel, der damals an der Kreuzberger Ritterstraße lebte und wahrscheinlich ein Augen­zeuge war, hat die Szene in einem un­vollendeten Gemälde festgehalten. Die Särge wurden zunächst zum Stadtschloss getragen, wo der König und seine Minister barhäuptig auf dem Balkon erschienen.

Erst kam die „Kartoffelrevolution“

Im Jahr zuvor hatte es in Berlin schon in den Hungersnöten die „Kartoffelrevolution“ gegeben, jedoch das Militär erstickte diesen Aufruhr. Im Januar 1848 brach im sizilianischen Palermo der erste Aufstand des Revolutionsjahres 1848 aus. Bereits einen Monat später starteten Studenten in Paris ihre Demonstrationen, es folgten blutige Zusammenstöße. Der französische König Louis-Philippe I. dankte ab. Der preußische König wusste um die Bedrohung, dachte über kleinere Zugeständnisse nach und wartete ab.

„Gleich nach den Februartagen hatte es überall zu gären angefangen, auch in Berlin. Man hatte die alte Wirtschaft satt“, schreibt Fontane. Man gab immer vor, der wahren Freiheit und dem gesunden Fortschritt dienen zu wollen. „Dabei wurde beständig auf das ,Land der ­Erbweisheit und der historischen Kontinuität‘ verwiesen, wobei man nur über eine Kleinigkeit hinwegsah. In England hatte es immer eine Freiheit gegeben, in Preußen nie.“

Im Tiergarten trafen sich die Oppo­sitionellen, um eine Petition an den König zu verfassen. Gefordert wurden Presse- und Redefreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsrecht, politische Gleichberechtigung aller, die Volksbewaffnung und eine allgemeine deutsche Volksvertretung. Am 17. März wurde zu einer Massendemonstration für den kommenden Tag auf dem Schlossplatz aufgerufen. Mehr als 10.000 Menschen kamen, als der König auf dem Balkon erschien, sah er sich bejubelt. Immer mehr Bürger erschienen und drängten vor. Friedrich Wilhelm IV. verlor die Nerven und gab den Befehl zur Räumung. Im Gedränge lösten sich versehentlich zwei Schüsse.

Die Massen zogen sich vom Schloss zurück, der Kampf in den Straßen Berlins begann. Für bestimmte Truppenteile sei „Die Bürger kommen!“ ein Schreckensruf in den Straßenkrawallen gewesen, schreibt Fontane. „Wie gestalten sich solche Kämpfe? Das Volk hat von Moment zu Moment das Spiel in der Hand, hat Aktionsfreiheit; es kann nach Hause gehen, um in Bequemlichkeit auszuschlafen und kann sich am andern Morgen wieder mit frischen Kräften in den Kampf eintreten. Der arme Soldat dagegen muss frieren, hungern, dursten, und was er vom Schlaf hat – wenn überhaupt – wird ihn wenig erquicken, da man in den von ihm besetzten Häusern ihm widerwillig gesonnen ist.“

Das Militär war weit überlegen, aber nicht auf Straßenkampf vorbereitet

Das Militär war zwar mit 14.000 Soldaten und 36 Geschützen den 4000 Aufständischen weit überlegen, aber es war nicht auf einen zermürbenden Straßenkampf vorbereitet. Zumal die Aufständischen von den Bewohnern unterstützt wurden. Allerdings war die Opposition sozial gespalten. Auf den Barrikaden kämpften kaum Bürgerliche, sondern fast ausschließlich Berliner Proletarier. Besonders hoch war der Anteil der Handwerksgesellen. Die meisten Kämpfer war unter 25 Jahre alt und fast ausschließlich männlich. Ihnen ging es nicht nur um Bürgerrechte, sondern beispielsweise auch um mehr Lohn.

Fontane war zu der Zeit in der Jung’schen Apotheke Ecke der Neuen Königs- und Georgenkirchstraße angestellt. Zur Kundschaft gehörten, schreibt er, mittlere Kaufleute, kleinere Handwerker und viel Proletariat mit Kindern. Lebertran war das bevorzugte Heilmittel, das zugleich als Lampenbrennmaterial genutzt wurde.

Als die ersten Barrikadenkämpfe vorbei waren, schrieb Fontane sofort einen Brief an seinen Vater, der seine Apotheke im Oderbruchdorf Letschin hatte. Der kam sogleich nach Berlin gereist, um sich das Ganze anzuschauen. In Fuhlmanns Garten draußen vorm Brandenburger Tor wollten Vater und Sohn einen Kaffee trinken gehen. Aber sie kamen nicht weit, denn eine Menschenmenge nahte.

„Beim Näherkommen sahen wir, dass es der König war, der da heranritt, links neben ihm Minister von Arnim, eine deutsche Fahne führend.“ Plötzlich hielt der Zug, „und an die rasch sich mehrende Volksmenge richtete jetzt der König seine so berühmt gewordene Ansprache, drin er zusagte, sich, unter Wahrung der Rechte seiner Mitfürsten, an die Spitze Deutschland stellen zu wollen. Der Jubel war ungeheuer.“ Vater Fontane fand das mit dem Rumreiten eher sonderbar. Sohn Fon­tane meinte, das Alte sei nun ein für alle Mal vorbei. Dann gingen die beiden in den Kaffeegarten.

Viele Zugeständnisse galten ein Jahr später nicht mehr

Der König war am 21. März mit einer schwarz-rot-goldenen Armbinde durch die Stadt geritten und hatte sich damit öffentlich zur deutschen Nationalbewegung bekannt. Bereits zwei Tage vorher hatte er in seiner Proklamation „An ­meine lieben Berliner“ angeboten, das Militär teilweise zurückzuziehen, wenn die Berliner die Barrikaden abräumten. Eine Deputation setzte den vollständigen Abzug des Militärs durch. Die Berliner arrangierten sich schnell wieder mit ihrer Monarchie. Der Barrikadenkampf hatte zwar eine Libe­ralisierung Preußens bewirkt, jedoch die meisten Zugeständnisse wurden bereits ab 1849 wieder zurückgenommen.

Im Gegensatz zu den Franzosen, die heute noch bei jeder sozialen Ungerechtigkeit sofort auf die Straße strömen, sind die Deutschen in ihrer „Untertanenmentalität“ nicht für große Revolutionen geeignet. Zu dem Schluss kam Fontane beiläufig in seinen Märzbeobachtungen. Er glaubte es zum Beispiel in den genervten Gesichtern von Offizieren zu sehen, wenn diese das Barrikadengerümpel beiseite schaffen wollten.

„Jedem sah man an, dass er sich unter seinem Stand beschäftigt fühlte“, schreibt Fontane: „Unsere Leute sind nicht darauf eingerichtet, sich untereinander zu massakrieren; solche Gegensätze haben sich hierzulande nicht ausbilden können.“