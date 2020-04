Gesundheit Geisel will Rechtsverstöße am 1. Mai konsequent verhindern

Berlin. Die Polizei in Berlin soll am 1. Mai konsequent Verstöße gegen die aktuelle Verordnung zum Infektionsschutz verhindern. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an. Es gebe derzeit 29 Anmeldungen zu Versammlungen für den 1. Mai. "Die sind noch nicht genehmigt", sagte Geisel. Darüber werde voraussichtlich am Mittwoch entschieden.

"Die Polizei ist auf einen friedlichen 1. Mai vorbereitet", betonte der Senator. "Sie verfügt aber auch über genügend Personalkapazitäten, sowohl aus den eigenen Reihen als auch durch Kontingente anderer Bundesländer und der Bundespolizei, den 1. Mai auch friedlich gestalten zu können, falls jemand unterwegs ist, der nicht diese Absicht hat, friedlich seine Meinung auszudrücken."

Insbesondere in Friedrichshain-Kreuzberg sind Geisel zufolge Auseinandersetzungen zu erwarten, wenn er den linksradikalen Ankündigungen Glauben schenken könne. "Wir haben eine Tradition entwickelt der ausgestreckten Hand. Das wird am 1. Mai 2020 nicht ganz einfach." Der Infektionsschutz, der den 1. Mai in diesem Jahr besonders dominiere, bedeute für die Polizei, dass sie mit großer Konsequenz vorgehen müsse.