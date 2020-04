In der Innenstadt von Ludwigsfelde sind die Tische und Stühle eines Eiscafés abgesperrt.

Gesundheit CDU und AfD fordern Lockerung für Gastronomie in Brandenburg

Potsdam. Die Fraktionen der mitregierenden CDU und die oppositionelle AfD im Brandenburger Landtag haben erste Lockerungen für die Gastronomie in der Corona-Eindämmungsverordnung gefordert. Als ersten Schritt sollten Gaststätten mit einem Außenbereich diesen wieder für Publikum öffnen dürfen, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Bommert am Dienstag bei der Vorstellung eines Positionspapiers. Dabei müssten selbstverständlich alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, sagte er. So sollen die Tische einen Mindestabstand von 1,50 Metern haben und die Kellner eine Gesichtsmaske tragen.

Auch Hotels sollten wieder öffnen dürfen, meinte Bommert. Dabei müssten aber das Frühstück und andere Essensangebote auf dem Zimmer serviert werden. Personal und Gäste sollen in den öffentlichen Bereichen Masken tragen und Gemeinschaftsräume geschlossen bleiben.

Auch die AfD-Fraktion setzte sich für Lockerungen in der Gastronomie und im Hotelgewerbe ein. "Wir können die Gastronomie nicht erst im Oktober langsam öffnen", mahnte der AfD-Landtagsabgeordnete Steffen Kubitzki. "Wir müssen jetzt in die Gänge kommen, sonst sehe ich für das Tourismusland Brandenburg schwarz." Gerade in Urlauberregionen wie dem Spreewald gebe es genügend Gastronomiebetriebe mit großen Außenbereichen.

In dem Positionspapier warnt die CDU-Fraktion davor, dass schätzungsweise 2000 der rund 6000 Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes in Brandenburg von dauerhafter Schließung bedroht seien.