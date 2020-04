Anklage nach tödlicher Teufelsaustreibung

Berlin. Weil bei einer Teufelsaustreibung ein Mensch zu Tode kam, hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun drei Männer und eine Frau angeklagt. Der 34-jährige Wajdi H und seine Eltern, die 57-jährige Widad A. und der 58-jährige Mohamed H., müssen sich wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Der islamische Wunderheiler Mazan K. (49) ist ebenfalls angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, zwischen dem 30. November und dem 7. Dezember 2015 die damals 22 Jahre alte Nesma M. getötet zu haben. Sie war die Ehefrau des Beschuldigten Wajdi H.

Da das Paar kinderlos war, wurde die Frau zu einer sogenannten „Salzwasserkur“ gezwungen. Die Behandlung habe zum Ziel gehabt, Nesma M. zu reinigen. Sie musste täglich Wasser trinken, das „mit einer gesundheitsschädlichen beziehungsweise zuletzt tödlichen Dosis Kochsalz angereichert gewesen sein soll“, heißt es.

Nesma M. habe an einer Gerinnungsstörung und an einem fiebrigen Infekt gelitten. Sie starb am 7. Dezember 2015 nach erfolglosen Reanimationsversuchen an einer beidseitigen Lungenarterienembolie und einem Hirnödem im Krankenhaus.