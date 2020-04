Initiative: Verwaltung wälzt bei Hygiene Verantwortung ab

Berlin. Die Bürgerinitiative Schule in Not hat der Senatsverwaltung für Bildung vorgeworfen, beim Thema Infektionsschutz Verantwortung auf die Schulen abzuwälzen. Der neue Musterhygieneplan lasse viele Fragen unbeantwortet, kritisierte die Initiative am Dienstag. So sei nicht klar, wer Tische, Türklinken und Treppenläufe in den Schulen "mehr als einmal täglich" reinigen soll, bemängelte die Initiative.

Klar sei, dass Schüler und Lehrkräfte dafür nicht in Frage kämen und Hausmeister das nicht leisten könnten. In Berlin hatten die Schulen nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Pandemie am Montag wieder geöffnet.

Für die Zeit bis zu den Sommerferien seien Lösungen nötig, die Schulöffnungen in einem gewissen Maße ermöglichten und gleichzeitig den Infektionsschutz gewährleisteten, so die Bürgerinitiative. Eine Voraussetzung dafür seien zusätzliche, beim Bezirk angestellte Tagesreinigungskräfte. Für die Zeit danach müsse ein Konzept entwickelt werden, das dauerhaft saubere Lernorte gewährleiste.

Die Bürgerinitiative Schule in Not setzt sich für saubere Schulen und gute Arbeitsbedingungen der Reinigungskräfte ein. Sie hat nach eigenen Angaben in neun Berliner Bezirken bisher rund 25 000 Unterschriften für saubere Schulen und die Rekommunalisierung der Schulreinigung gesammelt.