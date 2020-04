Maske: Hier geben Bezirke kostenlos den Mundschutz aus

In Berlin muss man in Bussen und Bahnen einen Mundschutz tragen. Masken werden direkt durch die Bezirke verteilt.

Wer auf die Fahrt im öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist und sich die teils hohen Preise für das Stoffstück nicht leisten kann, kann sich seit Montag an sein Bezirksamt wenden. Mit Beschluss der Mundschutzpflicht sollen ab dieser Woche auch rund 147.000 Masken direkt durch die Bezirke an die Bürger ausgegeben werden.

Eine erste Charge mit 102.000 Masken sollte die Bezirke bereits ab Montagmittag erreichen. Eine zweite Lieferung mit 45.000 Stück werde am Donnerstag in den Bezirken eintreffen, hieß es. Die Ausgabe der Masken ist auf zwei Stück pro Person beschränkt.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Seit Montag verteilt der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die Mund-Nasenschutz-Masken. Ab Dienstag, dem 28.04.2020, kann eine Ausgabe in der Zeit von 9 bis 15 Uhr erfolgen, soweit noch Masken zur Verfügung stehen.

Ausgabestellen:

Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 96, Eingang vor der Heinrich-Schulz-Bibliothek, die Ausgabe erfolgt vor dem Eingangsbereich zur Bibliothek

Dienstgebäude Hohenzollerndamm 177, die Ausgabe erfolgt auf dem Julius-Morgenroth-Platz vor dem Haupteingang

Lichtenberg

Das Bezirksamt Lichtenberg hat am Montag damit begonnen, den kostenlosen textilen Mund-Nasen-Schutz an Lichtenberger auszugeben. Die Masken werden ab Dienstag, 28. April, bis einschließlich Donnerstag, 30. April, jeweils von 12 bis 18 Uhr ausgegeben.

Ausgabestelle:

Bürgeramt 2, Normannenstraße 1-2, gegenüber Rathaus Lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf sind rund 16.000 Stoffschutzmasken zum mehrfachen Gebrauch eingetroffen, die ab Montag, dem 27. April 2020, an den Pforten des Rathauses Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin, an bedürftige Personen ausgeben werden.

Weitere Ausgabestellen:

Riesaer Straße 94

Premnitzer Straße 13

Janusz-Korczak-Str. 32

Helene-Weigel-Platz 8

Mitte

Der Bezirk Mitte verteilt den Mundschutz seit Montag an den drei Rathäusern in Alt-Mitte, Wedding und Moabit.

Pankow

In Pankow erfolgt die Ausgabe an den Rathausstandorten in Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg.

Reinickendorf

Zwei Stück pro Person gibt seit Montag auch der Bezirk Reinickendorf neben dem Haupteingang zum Rathaus am Eichborndamm aus.

Spandau

Spandau verteilt ab Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr die Masken.

Ausgabestellen:

Seniorenklub Südpark, Weverstraße 38

Seniorentreff Haselhorst, Haselhorster Damm 9

zwischen 13 und 15 Uhr sind weitere Masken am Haupteingang des Sozialamts in der Galenstraße 14 erhältlich

Steglitz-Zehlendorf

In Steglitz-Zehlendorf werden die Masken direkt in den Ämtern an die Bedürftigen ausgegeben. Dazu gehören das Jugend-, das Sozial- und das Wohnungsamt. „Dadurch entstehen keine Schlangen, und die Bedürftigen bekommen die Masken dort, wo sie betreut werden“, sagt Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU). Wer eine Maske braucht, müsse die zuständigen Ämter oder Mitarbeiter anrufen und einen Termin für die Abholung vereinbaren.

Tempelhof-Schöneberg

Auch in Tempelhof-Schöneberg hatte mit dem Wochenstart die Verteilung der kostenlosen Gesichtsmasken begonnen. 4000 Masken kann der Bezirk Tempelhof-Schöneberg an seine Bürger verteilen. Sobald diese vergeben sind, ende auch die Verteilung, so Schöttler. Ab 10 bis etwa 15 Uhr werden am Dienstag am Schöneberger Standort wieder Masken verteilt. Für Tempelhof konnte Schöttler am Montagabend noch keine Zeiten nennen.

Ausgabestellen:

am Eingang des Schöneberger Rathauses, John-F.-Kennedy Platz

Rathaus Tempelhofer, Tempelhofer Damm 165, zu finden

Treptow-Köpenick

Die Verteilung im Bezirk Treptow-Köpenick erfolgt am 28. April ab 13 Uhr an zwei Standorten und wird durch den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) durchgeführt.

Ausgabestellen:

am Verwaltungsstandort Adlershof – Groß-Berliner Damm 154

vor dem Rathaus Köpenick – Alt-Köpenick 21