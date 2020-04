Fahrgastverband fordert Pop-up-Busspuren für Berlin

In bislang nicht gekannter Geschwindigkeit sind in den vergangenen Wochen neue, breite Radwege an Berliner Hauptverkehrsstraßen entstanden. Die sogenannten Pop-up-Bikelanes begeistern Radfahrer und sorgen derzeit auch über Berlin hinaus für Furore. Und sie schaffen zu einem guten Teil Fakten bei der Frage, wie Berlins Straßenraum künftig aufgeteilt werden soll. Nun gibt es eine neue Idee, wie der Stadtverkehr auf die Corona-Pandemie reagieren soll: Der Berliner Fahrgastverband Igeb fordert, kurzfristig zusätzliche Busspuren auf Berlins Straßen einzurichten, um den öffentlichen Nahverkehr in der Krise zu stärken.

Die neuen Radwege begrüße man sehr, schreiben der Vorsitzende Christfried Tschepe und sein Stellvertreter Jens Wieseke in einer Mitteilung. Es sei jedoch unbedingt erforderlich, sofort ein vergleichbares Programm für Busse und Straßenbahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zu starten. „Mit der teilweisen Rücknahme des Shutdowns wird auch der Autoverkehr wieder zunehmen und damit den ÖPNV blockieren“, heißt es in dem Schreiben.

Das Ziel müsse jedoch sein, dass sich die Fahrgäste nur so kurz wie möglich in Bussen und Bahnen aufhalten, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Die bestehenden Busspuren dürften zudem nicht mehr viele Meter vor einer Kreuzung enden, da dies den beschleunigenden Effekt der Sonderfahrstreifen wieder hemme. Auch müssten Busspuren vermehrt kontrolliert und Falschparker konsequent umgesetzt werden, fordert der Fahrgastverband. Nicht unberücksichtigt dürfe jedoch auch die Straßenbahn bleiben. Vor stauanfälligen Kreuzungen müssten die Gleise weiträumig für den Kfz-Verkehr abmarkiert werden.

25 Kilometer Sonderstreifen gelten nun rund um die Uhr

„Das Fahrrad ist eine gute Alternative auf Strecken bis zehn Kilometern“, sagt Jens Wieseke auf Nachfrage. Er habe jedoch auch Kollegen, die innerhalb Berlins 30 Kilometer zur Arbeit zurücklegen müssten. Da brauche es einen starken und möglichst infektionssicheren ÖPNV. Die Umverteilung zugunsten von Bussen sei da ein wichtiger Schritt. „Dass Autofahrer dann 15 Minuten länger brauchen, ist nicht das Problem. Stecke jedoch der Bus im Stau, erhöhe dies das Infektionsrisiko, so Wieseke. „Ich erwarte, dass die Senatorin nicht mit der Gesundheit der Fahrgäste spielt und das ernst nimmt“, sagte der stellvertretende Igeb-Vorsitzende in Richtung Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne).

Die Forderung des Fahrgastverbands ist auch eine Kritik an Günthers bisheriger Amtszeit. „Die Maßnahmen, die jetzt erforderlich sind, wurden in den vergangenen drei Jahren sträflich vernachlässigt“, bemängelt Wieseke. Die Senatsverkehrsverwaltung habe das Thema Busspuren nicht mit dem nötigen Nachdruck behandelt.

Angesprochen auf die Forderungen, teilt die Senatsverkehrsverwaltung mit, derlei Pläne nicht zu verfolgen. Im Gegensatz zur Einrichtung von Radfahrstreifen sei zur Anordnung von Busspuren stündlich eine Mindestanzahl von Bussen auf der Strecke nötig. „Allein deswegen ist ein ,Pop-up-Verfahren‘ wie bei den pandemieresilienten Radfahrstreifen bei Busspuren nicht in gleicher Weise möglich“, teilt Sprecher Jan Thomsen mit. Der neu eingerichtete temporäre Radfahrstreifen am Tempelhofer Ufer und Waterloo-Ufer zwischen Mehringdamm und Zossener Straße sei jedoch für den Linienverkehr der BVG freigegeben.

Verkehrssenatorin hatte Busspuren angekündigt - die Umsetzung dauert

Die Verkehrssenatorin hatte im Sommer 2019 angekündigt, bis Jahresende rund 19 Kilometer zusätzliche Busspuren einzurichten. Auf vielen der damals genannten Abschnitten gibt es die Bussonderstreifen jedoch bis heute nicht. Bis Anfang April seien fast 13 Kilometer Busspur neu angeordnet worden, erklärt Sprecher Thomsen. Bei weiteren knapp neun Kilometern liefen letzte Abstimmungen. „Die aktuelle Krisensituation verzögert die weitere Bearbeitung allerdings wegen der umfangreichen Abstimmungen.“

Dass die Strecken auch eingerichtet sind, ist damit jedoch nicht gesagt. „Für die Umsetzung sind die Bezirke zuständig“, so Thomsen. Immerhin: Auf mehr als 50 Kilometer Strecke habe die Verkehrsverwaltung die tägliche Geltungszeit der Busspuren verlängert. Rund 25 Kilometer Busspur gelten demnach nun rund um die Uhr.

„Das ist auf alle Fälle ausbaufähig“, findet SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf. „Wir stehen für die Verkehrswende, da wünsche ich mir, dass wir auch massiv Busspuren ausweisen.“ Er unterstütze die Igeb-Forderung. In der aktuellen Lage brauche es für Busse ähnlich schnelle Lösungen wie bei den Radwegen. Zurückhaltender äußert sich FDP-Verkehrsexperte Henner Schmidt. „Ich finde es schwierig, wenn man in der Krise solche Dinge übers Knie bricht.“ Er habe nichts gegen weitere Radwege und Busspuren. Doch wenn zu neuen Radwegen einfach Busspuren hinzukämen, fänden keine vernünftigen Planungen statt.