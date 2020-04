Polizei kündigt Untersuchungen zu Gift-Stoffen an

Nach Kritik der Grünen und der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat Polizeipräsidentin Barbara Slowik weitere Untersuchungen zu einer möglichen Gesundheitsgefahr für Polizisten durch giftige Stoffe in Polizeigebäuden angekündigt.

In der Liegenschaft der Polizei an der Ruppiner Chaussee in Berlin-Schulzendorf würde „ab dieser Woche“ geprüft, ob in weiteren Räumen zusätzliche Messungen erforderliche seien. Das Problem sei „hinlänglich bekannt“. Die geplanten Begehungen der Räume seien ohnehin geplant gewesen und erfolgten unabhängig von der nun geäußerten Kritik.

Kritik an Messung in nur einem Raum

Der Innenexperte der Grünen, Benedikt Lux, und die GdP hatten in der Berliner Morgenpost eine transparentere Aufklärung und weitere Messungen gefordert. Hintergrund ist, dass bei einer bereits 2018 erfolgten Untersuchung eine erhöhte Konzentration von Stoffen aus der Gruppe sogenannter „polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe“, kurz PAK, in der Raumluft festgestellt worden waren. Diese Stoffe gelten ab einer gewissen Konzentration als krebserregend.

Der Grenzwert, der sofortige Maßnahmen oder eine Schließung erfordert hätte, war bei der Messung in 2018 zwar nicht erreicht worden. Der erhöhte Wert veranlasste die Polizei aber dazu, in dem betroffenen Raum keine Schwangeren und keine chronisch Kranken mehr arbeiten zu lassen.

Der Grünen-Abgeordnete Lux kritisierte im Innenausschuss erneut, dass 2018 nur in einem Raum Messungen erfolgten. Der PAK-haltige Parkettkleber sei aber vermutlich auch in vielen anderen Zimmern an der Ruppiner Chaussee verbaut worden. Trotzdem seien seit 2018 keine weiteren Messungen vorgenommen worden. Die „Fürsorgepflicht“ gebiete es aber, solche Untersuchungen „innerhalb eines kürzeren Zeitraums“ durchzuführen, sagte Lux.

Keine Vernachlässigung der Fürsorgepflicht

Die GdP begrüßte, „dass man sich jetzt ernsthaft mit der Thematik beschäftigen möchte und umfassende Messungen angekündigt wurden“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Der Innenausschuss habe heute signalisiert, dass er die Erwartungen der GdP an die Behördenleitung teile.

Polizeipräsidentin Slowik wies den Vorwurf einer etwaigen Vernachlässigung der Fürsorgepflicht zurück. Sanierungen zur Beseitigung einer Gesundheitsgefahr durch PAK-Stoffe seien „ex-trem kompliziert“ und „sehr kostenintensiv“. Die Messung in 2018 hätten ergeben, dass „keine Bezugsbeschränkungen“ erforderlich gewesen seien.