So virtuell gedenkt Berlin des Kriegsendes vor 75 Jahren

Die Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Schuttberge vor dem zerschossenen Brandenburger Tor, einsturzbedrohte Wohnhäuser ohne Fensterscheiben: Die Bilder der kriegszerstörten Hauptstadt im Frühjahr 1945 werden dieser Tage wieder im öffentlichen Raum plakatiert.

Die landeseigene Gesellschaft Kulturprojekte Berlin kombiniert sie mit Slogans wie „Am Anfang war die Wahl“ oder „Eine Wahl und ihr Ergebnis“ – als Hinweis darauf, dass der von den Nationalsozialisten angezettelte Zweite Weltkrieg nicht ohne die breite Unterstützung der deutschen Bevölkerung möglich gewesen wäre.

Am 8. Mai jährt sich die Kapitulation der Wehrmacht und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 75. Mal – für Berlin, die Schaltzentrale der nationalsozialistischen Verbrechen, ein ganz besonders wichtiges Datum.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Anfang April alle geplanten Veranstaltungen zum Jahrestag abgesagt werden: der zentrale Staatsakt vor dem Reichstagsgebäude, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit zahlreichen Gästen aus dem Ausland an Kriegsende und Befreiung erinnern wollte – und kurz darauf die Freiluftausstellung rund um das Brandenburger Tor und viele weitere Veranstaltungen, für die die Kulturprojekte eine Summe von 700.000 Euro eingeplant hatten.

Die Themenwoche soll am 2. Mai starten

Diese sind nun in ein aufwendiges digitales Projekt geflossen, das Kultursenator Klaus Lederer (Linke), Kulturprojekte-Geschäftsführer Moritz van Dülmen, Projektleiterin Simone Leimbach und Kurator Bjoern Weigel jetzt in einer live gestreamten Pressekonferenz vorgestellt und genauer erläutert haben. Lederer nutzte die Gelegenheit, um sich für einen wiederkehrenden, bundesweiten Feiertag am 8. Mai auszusprechen. Das Land Berlin hat das Datum anlässlich des Gedenkjahres einmalig zum Feiertag erklärt.

Am Anfang war die Wahl“: Plakate in der Bergstraße in Berlin-Mitte, mit denen für das digitale Angebot zum Jahrestag geworben wird.

Foto: Christian Kielmann

Die „digitale Themenwoche“, die von den Kulturprojekten vorbereitet worden ist, startet bereits am kommenden Sonnabend, dem 2. Mai – dem Tag, an dem Berlin kapitulierte. In der Zeit bis zum 8. Mai wird das auf der Webseite www.75jahrekriegsende.berlin bereitgestellte Angebot schrittweise ergänzt, das dort bis zum 2. September zur Verfügung gestellt wird – dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg auch im Pazifik zu Ende ging.

Zeitreise mit 360-Grad-Panoramen

Als „Herzstück“ des Angebotes bezeichnen die Kulturprojekte die virtuelle Ausstellung „Nach Berlin“, das „die letzten Kriegstage und die Befreiung vom Nationalsozialismus erfahr- und erlebbar“ machen soll: „Steuert man die Webseite www.75jahrekriegsende.berlin an, öffnet sich ein 360-Grad-Panorama vom Platz vor dem Reichstag, das die User*innen mit Bildern, Animationen und Audios sofort in das zerstörte Berlin und in verschiedenste Aspekte der Geschichte eintauchen lässt.

Themenschwerpunkte wie der Weg von der Demokratie in die Diktatur, die europäische Dimension des Krieges, Alltag zwischen Krieg und Frieden oder die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten werden an den vier Orten Brandenburger Tor, Reichstag, Alexanderplatz und dem ehemaligen KZ Sachsenhausen gesetzt.“

Mit der Augmented-Reality-Technologie, die bereits im vergangenen Jahr anlässlich des Mauerfallgedenkens zum Einsatz kam, sollen historische Kulissen auf dem Bildschirm mit dem aktuellen Stadtbild kombiniert werden. Ergänzt wird dieses Angebot durch die Stimmen von Zeitzeugen, die auch in Zeiten der Pandemie zu Wort kommen sollen.

Podcast-Reihe ergänzt das Programm

Die Medienkünstlerin Ina Rommee und der Fotograf Stefan Krauss präsentieren in einer Videoinstallation zwölf Zeitzeugen – nicht nur aus Berlin, sondern auch aus dem damaligen Leningrad, die sich an das Kriegsende und die Belagerung Leningrads durch die Wehrmacht in den Jahren 1941-1944 erinnern.

„Nach Berlin“ ist auch der Titel einer Podcast-Reihe, von der ab dem 2. Mai täglich eine Folge freigeschaltet werden wird. Mit ihr kann man sich auf virtuelle Ausflüge durch die Stadt begeben, indem man den Reportern und ausgewählten Protagonisten an mehr oder weniger bekannte Orte folgt – der Alexanderplatz oder das Olympiastadion ebenso wie die Gedenkstätte des Nationalsozialistischen Zwangslagers für Sinti und Roma in Marzahn, ein Tunnel im Tiergarten und der Kurfürstendamm. Prominente Persönlichkeiten wie Shermin Langhoff, Raul Krauthausen, Daniel Hope oder auch Klaus Lederer kommen im Podcast ebenfalls zu Wort.