Berlin. Das Berliner Abgeordnetenhaus wird in der kommenden Woche wieder das komplette Sitzungsprogramm absolvieren. Alle Fachausschüsse sollen ab dem 4. Mai wieder tagen. Bisher hatte sich das Landesparlament auf Plenarsitzungen und die Ausschüsse für Inneres, Gesundheit und Finanzen (Hauptausschuss) konzentriert.

Am Dienstag wird der Ältestenrat des Abgeordnetenhauses voraussichtlich die Rückkehr zu einer eingeschränkten Normalität beschließen. „Wir wollen die parlamentarische Kontrolle des Senats sicherstellen“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der größten Oppositionsfraktion CDU, Heiko Melzer.

Der Hauptausschuss weicht für die Beratungen des vom Senat vorgelegten Corona-Nachtragshaushaltes in den Plenarsaal aus. Die anderen Fachgremien des Parlaments kommen fast nur noch in den beiden größten Sälen 311 und 376 des Preußischen Landtags zusammen. Es ist verabredet, dass nur die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen persönlich teilnehmen. Nur sie dürfen auch abstimmen. Die anderen Ausschussmitglieder können sich auf digitalem Wege zuschalten. So wird bereits in den drei Ausschüssen verfahren, die in den vergangenen Wochen aktiv waren.

Die Idee, Ausschüsse rein digital beraten und entscheiden zu lassen, ist verworfen worden. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Parlaments hatte festgestellt, dass man zunächst die Landesverfassung ändern müsse, ehe man Online-Voten erlauben könne. Weil die Ausschüsse ebenso wie das Plenum laut Landesverfassung grundsätzlich öffentlich tagen, werden die Sitzungen auf Alex.TV live gezeigt und über die Internet-Seiten des Abgeordnetenhaus gestreamt. Gäste und auch Pressevertreter dürfen im Regelfall nicht direkt in den Sälen sitzen. Das Plenum tagt auch am kommenden Donnerstag wieder im Corona-Modus. Die Abgeordneten halten Abstand. Die beiden Besucher-Tribünen sind für jene Volksvertreter geöffnet, die im Halbrund des Plenarsaales keinen Platz finden. Die Fraktionen beraten meist per Videokonferenz.