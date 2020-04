Berlin. Der Berliner Senat wird am Dienstag über die Ausweitung der Maskenpflicht auch auf den Einzelhandel beraten. Es wird erwartet, dass die Menschen künftig auch in Berlin – wie in allen anderen Bundesländern – einen Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen tragen müssen. Bisher gilt das in der Hauptstadt nur im öffentlichen Personennahverkehr.

Landesvorstand und Abgeordnetenhaus-Fraktion der SPD sind für Maskenpflicht im Einzelhandel. Bei der letzten Senatssitzung am vergangenen Dienstag hatten sich die Vertreter von SPD, Linken und Grünen aber nur auf eine „dringende Empfehlung“ verständigt. Seinerzeit wurde vor allem von Seiten der Grünen noch argumentiert, man wolle sich nicht anders verhalten als die Nachbarn in Brandenburg. Dort hatte die Landesregierung aber am Freitag die Pflicht für einen Mund-Nasen-Schutz in Bussen, Bahnen und im Handel vorgeschrieben. Bisher hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) stets Wert darauf gelegt, im Einklang mit den Nachbarn zu handeln. Wie es aus Koalitionskreisen hieß, wird Senatskanzleichef Christian Gaebler für die Senatssitzung einen Formulierungsvorschlag zur erweiterten Maskenpflicht vorlegen.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte bereits am Wochenende eine Ausweitung der Maskenpflicht auf den Einzelhandel gefordert, um die sonstigen Lockerungen des öffentlichen Lebens rechtfertigen zu können. Nur ungefähr ein Fünftel der einkaufenden Menschen habe am Wochenende einen Mundschutz getragen. Ähnlich wie im Öffentlichen Nahverkehr sei aber auch in den Geschäften der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern nur schwer einzuhalten. „Ich halte deshalb auch dort eine Verpflichtung für unumgänglich“, betonte sie.

CDU fordert Kontrollen und Bußgelder

In der Runde der Staatssekretäre habe es daraufhin Unmut darüber gegeben, dass Kalayci diese Haltung nicht entsprechend bei der Senatssitzung vergangene Woche vertreten habe, hieß es. Nun solle sie darstellen, welche weiteren Maßnahmen möglich seien und in anderen Bundesländern angewendet würden, um nicht dauernd hinterherzulaufen.

Die CDU-Fraktion dringt auf eine Maskenpflicht im Einzelhandel samt Kontrollen und Bußgeldern. „Das gehört zur konsequenten Umsetzung dazu“, sagte Fraktionschef Burkard Dregger. Er hält bei Verstößen Bußgelder von 25 bis 500 Euro für angemessen. Sollte der Senat am heutigen Dienstag nicht die Maskenpflicht in Geschäften beschließen, will die CDU in der nächsten Abgeordnetenhaus-Sitzung am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag einbringen.