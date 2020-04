Die Berliner sind bereit, Masken zu tragen um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu verlangsamen. Eine Maskenpflicht auch im Einzelhandel findet bei einer deutlichen Mehrheit der Hauptstädter Unterstützung. 60 Prozent verstehen nicht, warum man gegen die Ausbreitung der Corona-Infektionen zwar in Bussen und Bahnen Mund und Nase bedecken soll, aber nicht beim Einkauf in den nun wieder in größerer Zahl geöffneten Geschäften.

Berlin-Trend: Mundschutzpflicht in Berlin

Foto: C. Schlippes / bm infografik

Nur eine kleine Minderheit der Berliner lehnt einen Mund-Nasen-Schutz grundsätzlich ab. 17 Prozent gaben an, sie seien dagegen, einen Mundschutz tragen zu müssen. Das sind Ergebnisse des Berlin Trends, für den Infratest dimap im Auftrag der Berliner Morgenpost und der RBB-Abendschau vom 22. bis zum 25. April 1002 Wahlberechtigte repräsentativ befragt hat. 22 Prozent der Befragten gaben an, sie fänden es richtig, die Maskenpflicht auf den öffentlichen Nahverkehr zu beschränken. Das entspricht der derzeitigen Beschlusslage in Berlin.

Der rot-rot-grüne Senat hatte am vergangenen Donnerstag die Bedeckung von Mund und Nase in BVG und S-Bahn beschlossen. Anders als alle anderen Bundesländer und auch das benachbarte Brandenburg, die die Pflicht auch für den Einzelhandel eingeführt haben, belässt es die Hauptstadt bisher bei einer „dringenden Empfehlung“.

Auf Druck der SPD will der Senat am Dienstag das Thema nochmals beraten. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bezeichnete eine Maskenpflicht im Einzelhandel am Wochenende als „unumgänglich“. Aus den Reihen der Koalitionspartner Linke und Grüne wurde Zustimmung signalisiert, die Pflicht auszuweiten, obwohl es gerade in den Fraktionen auch Bedenken dagegen gibt. Ab wann neue Regeln gelten sollen, war am Montag noch unklar.

Ältere Berliner sind eher geneigt, Mundschutz zu tragen

Die Haltungen zur Maskenpflicht unterscheiden sich wenig zwischen den Bevölkerungsgruppen. Die älteren Berliner sind etwas eher geneigt, Mundschutz zu tragen als die Jüngeren. Nur zwölf Prozent der Befragten über 65 Jahre sind generell gegen eine Maskenpflicht. Dieser Wert steigt bei den 18- bis 39-Jährigen auf 20 Prozent. Die Frauen sind eher für mehr Schutz als die Männer, 65 Prozent plädieren für eine Mundschutzpflicht beim Einkaufen gegenüber 55 Prozent der männlichen Wahlberechtigten.

Die formal weniger hoch Gebildeten akzeptieren Vorgaben eher als die Menschen mit Abitur oder höherem Bildungsabschluss. Nur sieben Prozent der Befragten mit Volksschulabschluss sprechen sich gegen Maskenpflicht aus gegen 18 Prozent der besser gebildeten Bürger. Sortiert man die Befragten nach ihren politischen Präferenzen wird deutlich, dass außer in den Lagern der AfD und der FDP sich deutliche Mehrheiten für das Maskentragen generell und auch beim Einkaufen finden. 70 Prozent der Grünen-Anhänger sind für Mundschutz auch beim Shoppen, bei der SPD sind es 65, bei den Linken 59 Prozent.

Rot-rot-grün-Anhänger wollen Mundschutz-Pflicht ausweiten

Die Unterstützer der rot-rot-grünen Koalition sprechen sich also klar dafür aus, die Mundschutz-Pflicht auszuweiten. Die Sympathisanten der CDU teilen zu mehr als zwei Dritteln (68 Prozent) diese Meinung. Grundsätzlich gegen Maskenpflicht sind unter den Wählern dieser vier Parteien nur kleine Minderheiten. Diese reichen von sieben Prozent bei SPD und Grünen über 11 Prozent bei der CDU und 17 Prozent bei den Linken. Anders stellt sich das Bild unter den Anhängern von AfD und FDP dar. Das AfD-Lager ist gespalten. 46 Prozent sind generell gegen eine Mundschutzpflicht. Ein gleich großer Anteil findet aber auch, dass man auch beim Einkaufen Mund und Nase bedecken sollte.

Für Masken nur im ÖPNV sind acht Prozent der AfD-Anhänger. Auch unter den Liberalen ist die Lage uneinheitlich. 20 Prozent sind generell gegen Maskenpflicht. Die Gruppen, die für eine Beschränkung auf Busse und Bahnen oder für eine Ausweitung auf die Geschäfte votieren, sind mit 39 Prozent je gleich groß.